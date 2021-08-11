Samsung Galaxy Buds2: TWS-наушники с шумоподавлением и режимом «Звуковой фон»

Компания Samsung Electronics представила новые полностью беспроводные наушники Galaxy Buds2. Новинка поддерживает функцию активного шумоподавления (ANC), а также режим прозрачности.

Samsung Galaxy Buds2 оснащены двухполосными динамиками, обеспечивающими четкое воспроизведение высоких частот и глубоких басов. Поддерживается Bluetooth 5.2, автоматическое переключение между устройствами при условии использования смартфонов и планшетов Galaxy с OneUI 3.1. Наушники защищены от влаги, но не от воды (стандарт IPX2).

Есть поддержка функции активного шумоподавления с тремя микрофонами, а также режима «Звуковой фон» — микрофоны гарнитуры улавливают внешние звуки и транслируют их через динамики в уши пользователя, возможно усиление окружающего звука до +9 дБ.

Емкость аккумуляторов наушников и футляра составляет 61 и 472 мА·ч соответственно. Время автономного воспроизведения музыки с выключенным ANC составляет 7,5 ч, а с учетом подзарядки от кейса — 29 часов. С ANC автономность уменьшается до 5 и 20 часов соответственно.

Новинка доступна в черном, белом, оливковом и фиолетовом цветах. Samsung Galaxy Buds2 поступят в продажу в Европе 27 августа по цене 149 евро.