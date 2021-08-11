Salesforce выходит на рынок стриминга с фокусом на бизнес-сегмент

Компания Salesforce создает собственный стриминговый сервис, сообщает ресурс Datafloq. Salesforce+ будет содержать оригинальный контент, сфокусированный ни бизнесменах и профессионалах. Сервис поможет пользователям совершенствовать свои навыки, а также побудит их использовать продукты Salesforce.

Salesforce+ представят на ежегодной конференции Dreamforce в сентябре этого года. Сервис будет бесплатным и будет предоставлять доступ не только к оригинальным программам Salesforce, но и к контенту, созданному клиентами, а также трансляциям. Первой из них станет Dreamforce.

Для запуска было привлечено 50 ведущих редакторов, в том числе сценаристов и продюсеров вещания. В ближайшие месяцы, когда будет увеличено количество программ, команду планируется расширить. Сейчас в отделах маркетинга, продуктов и цифровых технологий Salesforce+ работают уже сотни человек.

Пока компания не планирует запускать рекламу в контенте или делать его платным. Salesforce создала собственную студию Salesforce Studios для съемок и создания контента. Для запуска Salesforce спродюссировала 6 оригинальных сериалов, которые впервые будут представлены при запуске. Некоторые из них освещают работу и проблемы, с которыми сталкиваются руководители бизнеса. Другие будут посвящены профессиональному росту и развитию деловых навыков. Также будет запущено четыре канала для прямых трансляций мероприятий с более чем 100 часами контента.

С сентября 2021 года Salesforce+ будет доступен в любой точке мира, где есть интернет. Вскоре после этого он появится как отдельное приложение для стриминга.