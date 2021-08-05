Сайт Apple получил новый дизайн и раздел магазина

Компания Apple обновила дизайн своего сайта и добавила в него новый раздел. На верхней панели сайта Apple.com появилась новая вкладка «Магазин», открывающая раздел, где покупатели могут выбирать из карусели продуктов, которые включают Mac, iPhone, iPad, Apple Watch, AirPods и другие.

Новое оформление аналогично дизайну приложения Apple Store, на главной странице магазина представлены текущие предложения и рекламные акции, а также аксессуары и продукты, которые Apple выделяет. Навигация осуществляется с помощью горизонтальной прокрутки, которая кажется более естественной на устройствах iOS, чем на компьютерах.

При нажатии на категорию продуктов показываются различные варианты, а также доступ к сравнениям, аксессуарам и другой информации. Кнопка «Купить» приводит к переходу на стандартные страницы покупки.

В интернет-магазине Apple раньше была вкладка магазина, но она была удалена при редизайне.