05.08.2021

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С 5 по 9 августа полная версия Far Cry 5 станет временно бесплатной

Far Cry 5

Издательство Ubisoft анонсировала бесплатный пробный период шутера в открытом мире Far Cry 5.

Акция пройдет на PC (Ubisoft Connect, Epic Games Store), PlayStation 4, Xbox One и в Google Stadia и продлится с 5 августа (17:00 по бакинскому времени) по 9 августа (24:00 по бакинскому времени).

Разработчики обещают возможность перенести достигнутый прогресс в платную версию Far Cry 5.

В рамках акции на всех платформах-участницах игра будет продаваться со скидкой.

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