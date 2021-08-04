С 5 по 9 августа полная версия Far Cry 5 станет временно бесплатной

Издательство Ubisoft анонсировала бесплатный пробный период шутера в открытом мире Far Cry 5.

Акция пройдет на PC (Ubisoft Connect, Epic Games Store), PlayStation 4, Xbox One и в Google Stadia и продлится с 5 августа (17:00 по бакинскому времени) по 9 августа (24:00 по бакинскому времени).

Разработчики обещают возможность перенести достигнутый прогресс в платную версию Far Cry 5.

В рамках акции на всех платформах-участницах игра будет продаваться со скидкой.