RP4VM sistemi vCenter’dan nasıl kaldırılır ve temizlenir

Merhaba bu makalemde RecoverPoint for VM uzantılarını kaldırıp sıfır kurulum yapmak için gerekli prosedürleri paylaşacağım. RP4VM hepimizin bildiği gibi yerel ve uzak veriler için düşük maliyetli veri koruma ve felaket kurtarma çözümüdür. Bazen müşterimizde talepler üzerine vmware ortamını sistem çek yaptığımızda yanlış kurulumlar, çözülemeyen hatalar, güncelleme sorunları, plugin hataları RP4VM kaldırmamız için gerekli nedenler olabiliyor. RP4VM yazılımını ortamınızdan kaldırmak ve olası hataları önlemek için belirli bir RP4VM kaldırma yöntemlerini izlemeniz gerekir. Manuel yöntem biraz zaman gerektirir ve art arda olarak aşağıdaki resimdeki gibi yapılmalıdır.

RecoverPoint kaldırma prosedürü Dell tarafından sağlanan Tools ile çok kolayca yapa biliyoruz.

Kaldırıcı aracını kullanmak için karşılanması gereken bazı önkoşullar vardır:

· Uninstaler tool (yüklü RecoverPoint sürümüyle eşleştiğinden emin olun)

· Tools çalışacağı bilgisayarda Java yüklü olmalıdır

RecoverPoint kaldırma prosedürü

Dell support sitesinden, RecoverPoint’i seçin ve aşağıdaki resimdeki gibi filtreleyin. Düzgün kaldırma işlemi için vRPA ile tools sürümü aynı olması gerekiyor.

Sistemimizde kurulu olan RecoverPoint makinalarını aşağıdaki resimde görüyoruz.

İndirdiğimiz dosyanı .zip çıkaralım ve uninstaller.bat dosyasını çalıştıralım

Aşağıdaki gibi bir ekran bizi karşılıyor. Burada help yazarak Tool ile yapa bileceğimiz işlemleri sıralamış oluyoruz. Kaldırma işlemi için uninstall yazarak Enter tuşuna basın.

vCenter Server IP address ve kulandığımız port yazarak (default 443) Enter tuşuna basın.

vCenter Server user name ve password bilgilerini girerek Enter tuşuna basın.

Tool vCenter bağlantısını denetler. Bağlantı kurulduğunda, yeni bir vCenter Sunucusu eklemeyi atlamak için n yazın ve Enter tuşuna basın.

Bu vCenter üzerinde kurulu olan RecoverPoint cluster-ları tarar.

Geri kalan işlemleri aşağıdaki resimdeki gibi yapıyoruz. Kaldırılacak Cluster seçmek için 1 yazın ve Enter tuşuna basın. Kaldırma işlemini onaylamak için y yazın. RecoverPoint kaldırma işlemine devam etmek için y yazın. Kaldırma işlemi VM‘lerin korumasını, vRPA‘ları, eklentileri kaldırır.

RecoverPoint kaldırma işlemi tamamlandı ve tüm bileşenler vCenter cluster-dan kaldırımış oldu. Artık rahatlıkla sıfır kurlum yapabiliriz. Bir sonraki paylaşımımda RecoverPoint kurulumunu anlatacağım.

Shamistan ARZIMANLI, IT System Support Engineer

https://www.linkedin.com/pulse/rp4vm-sistemi-vcenterdan-nas%C4%B1l-kald%C4%B1r%C4%B1l%C4%B1r-ve-shamistan-arzimanli/