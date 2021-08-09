Renault выпустил на мировой рынок недорогой кроссовер

Компания Renault начала продажи своего нового кроссовера Renault Kiger за пределами Индии, для которой его специально разработали. Автомобиль уже появился в Южной Африке, а скоро начнет продаваться и в других странах мира.

Главной привлекательной особенностью Renault Kiger является цена, которая стартует с отметки 7500 долларов.

Длина автомобиля составляет 3991 мм, ширина – 1750 мм, высота – 1600 мм, а колесная база – 2500 мм. Несмотря на небольшие габариты, салон достаточно просторный. Дорожный просвет – 205 мм.

В линейку двигателей входит трехцилиндровый 1,0 л бензиновый мотор без наддува мощностью 72 л.с. и 96 Нм крутящего момента (коробка передач – 6-ступенчатая механическая), а также 1,0 л бензиновый турбомотор мощностью 100 л.с. и 160 Нм крутящего момента (коробка передач – 5-ступенчатая механическая или CVT).

В базовой комплектации кроссовер оснащен 6-ю подушками безопасности, 7-дюймовой цифровой приборной панелью и информационно-развлекательной системой с 8-дюймовым сенсорным экраном.