Renault Mobilize Limo — электромобиль для такси и каршеринга

Представлен новый электромобиль Renault Mobilize Limo. Седан создан китайским совместным предприятием JMEV, которое компании Renault и Jingliang Motors Corporation (JMC) учредили в 2015 году специально для выпуска электромобилей. Это первый проект JMEV, который ориентирован на европейский рынок.

Четырехдверный Mobilize Limo планируется использовать, главным образом, в сервисах каршеринга и таксопарках. Длина седана составляет 4670 мм, ширина — 1830 мм, высота — 1470 мм. Колесная база — 2750 мм. Объем багажника — 411 л. Он оснащен полностью диодной светотехникой и 17-дюймовыми колесами, а палитра включает только три цвета кузова — черный, белый и серый. Есть восемь подушек безопасности, цифровая приборная панель с экраном диагональю 10,25 дюйма, мультимедийная система с сенсорным экраном диагональю 12,3 дюйма, камеры кругового обзора, передний и задний парктроники и телематический комплекс.

Автомобиль получил электромотор мощностью 150 л.с. и крутящим моментом 220 Нм. Максимальная скорость составляет 140 км/ч, разгон до 100 км/ч занимает 9,6 сек. Имеются режимы Eco, Normal и Sport. Литий-ионная тяговая батарея емкостью 60 кВт∙ч расположена под полом, полной зарядки должно хватить на 450 км пробега.

У электромобиля предусмотрены такие функции, как адаптивный круиз-контроль, отслеживание дорожных знаков и объектов в слепых зонах, удержание полосы и помощь при смене полосы, предупреждения о возможности столкновения, а также система для звукового предупреждения пешеходов и других транспортных средств о присутствии автомобиля, которая всегда активна на скорости ниже 30 км/ч.

Европейский показ Renault Mobilize Limo состоится в сентябре на выставке IAA в Мюнхене. Планируется, что электромобиль станет доступен в сервисах каршеринга и таксопарках во второй половине 2022 года. Розничная цена не называется.