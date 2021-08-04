04.08.2021

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Релиз мобильной Diablo Immortal перенесли на 2022 год

Diablo Immortal

Компания Blizzard Entertainment сообщила, что условно-бесплатная мобильная игра Diablo Immortal выйдет в первой половине 2022 года, а не как планировалось этой осенью.

Разработчики серии получили ряд предложений после последнего закрытого тестирования и хотят внимательно изучить все комментарии игроков.

В ближайшее время авторы игры займутся доработкой высокоуровневого контента, PvP-режимов и балансом ограничений бонусного опыта, который был введен, чтобы фанаты не засиживались со смартфонами в руках слишком долго. Игра также получит поддержку контроллеров.

Diablo Immortal знакомит игроков с миром Sanctuary до событий Diablo 3. Мобильная экшен-RPG станет доступна на устройствах под управлением iOS и Android.

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