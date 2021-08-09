Redmi выпустил 27-дюймовый 2К монитор

Бренд Redmi начал продажи нового 27-дюймового 2К монитора разрешением 2560 × 1440 пикселей. Показатель яркости составляет 300 кд/м2, контрастности — 1000:1, динамической контрастности — 1 000 000:1.

Монитор обладает частотой обновления 60 Hz и 8-битным представлением цвета. Углы обзора по горизонтали и вертикали достигают 178 градусов.

Новинка получила дизайн Three-Micro-Edge с узкими рамками в боковых частях и сверху, благодаря чему хорошо подходит для применения в многодисплейных конфигурациях. Толщина в самой тонкой части составляет всего 7,5 мм.

Для подключения источников сигнала предусмотрены цифровой интерфейс HDMI 1.4 и аналоговый разъем D-Sub. Есть стандартное аудиогнездо. Технология Low Blue Light сокращает интенсивность вредного для зрения излучения в синей части спектра.

Монитор Redmi предлагается по ориентировочной цене 215 долларов.