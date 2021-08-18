Realme Book Slim: 2К-дисплей и Intel Core 11-го поколения стоимостью от 633 доллара

Китайская компания Realme официально представила свой первый портативный компьютер Realme Book Slim. Ноутбук оборудован 14-дюймовым IPS-дисплеем формата 2К с разрешением 2160 × 1440 пикселей, 100% охватом цветового пространства sRGB и пиковой яркостью 400 кд/м2. Благодаря узким рамкам экран занимает ориентировочно 90% площади крышки. Экран прикрыт закаленным стеклом Corning Gorilla Glass.

Ноутбук выполнен на аппаратной платформе Intel. Доступны две модификации: с процессором Intel Core i5-11300H и графикой Intel Iris XE или Intel Core i3-1115G4 и Intel UHD Graphics. Доступно 8 или 16 Gb оперативной памяти LPDDR4x 4266 MHz, для хранения данных предусмотрен твердотельный накопитель вместимостью 256/512 Gb. За охлаждение комплектующих отвечает два вентиляторов.

Аккумуляторная батарея емкостью 54 Втч обеспечивает до 11 часов автономной работы в режиме воспроизведения локального 1080p-видео. Есть поддержка быстрой зарядки до 50% за 30 минут. В оснащение входят адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2, веб-камера формата 720р, сканер отпечатков пальцев (встроен в кнопку питания) и аудиосистема Harman с двумя динамиками.

Набор потов включает USB Type-C (Thundebold 4 со скоростью передачи данных до 40 Гбит/с), USB Type-C (USB 3.2 Gen 2), USB Type-A (USB 3.1 Gen 1) и 3,5-мм разъем для наушников. В ноутбуке установлена клавиатура с трехуровневой подсветкой и ходом клавиш 1,3 мм. Под ней находится трекпад размером 123,8 х 78,2 мм с поддержкой технологии Microsoft PTP Clickpad. Габариты составляют 307,21 × 228,96 × 14,9–15,5 мм, вес — 1,38 кг. На устройство установлена операционная система Windows 10 Home с возможностью последующего обновления до Windows 11.

Есть поддержка функции PC Connect. Она позволяет управлять смартфоном Realme прямо с экрана ноутбука, выводя на его дисплей проекцию мобильного интерфейса по Wi-Fi Direct.

Цена ноутбука Realme Book Slim начинается с 633 доллара.