Razer Hammerhead True Wireless: TWS-наушники с подсветкой RGB

Компания Razer представила второе поколение TWS-наушников Hammerhead. Особенностью модели Hammerhead True Wireless стало наличие фирменной RGB-подсветки Razer Chroma.

Модули-вкладыши оборудованы 10-мм излучателями. Заявленный диапазон воспроизводимых частот простирается от 20 Hz до 20 kHz. Поддерживается беспроводная связь Bluetooth 5.2.

Razer также оснастил новинку функцией активного шумоподавления с двойным микрофоном Feed Forward ANC. Кроме того, имеется специальный игровой режим с ультранизкой задержкой (60 мс).

Заявленная автономность наушников без ANC и подсветки составляет до 6,5 часа, а при подзарядке от комплектного кейса — до 32,5 часа. При использовании всех опций — 4 и 16 часов автономной работы соответственно. Для дальнейшего улучшения качества звучания наушники подключаются к приложению Razer Audio, позволяя настраивать уникальный звуковой профиль для музыки и игр на любом устройстве с поддержкой Bluetooth.

Новинка уже поступила в продажу. Стоимость наушников Razer Hammerhead True Wireless составляет 129 долларов.