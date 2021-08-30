Работу терминалов спутникового интернета Starlink нарушают…голуби

В тесте Speedtest спутниковый интернет системы Starlink, активно развиваемый компанией SpaceX, показал отличные результаты. Во втором квартале этого года в США средняя скорость Starlink составила 97,23 Мбит/с, при этом средняя скорость широкополосного интернет-соединения в стране составляет 115,22 Мбит/с.

Но реальные тесты показали, что стабильную работу терминалов Starlink в форме спутниковых тарелок очень легко нарушить. В частности, говорится, что эти тарелки облюбовали голуби, из-за которых связь может быть нестабильной.

Профессор Алан Вудворд (Alan Woodward), эксперт по кибербезопасности из Университета Суррея, указывает, что причина именно в голубях.

«Заметил серию отключений — некоторые на секунду, некоторые дольше, хотя скорость остается стабильно высокой», — заявил Вудворд в интервью BBC.

Еще один эксперт также подтвердил BBC, что голубь, сидящий на антенне Starlink, безусловно ухудшит ее работу.

Отмечается, что согласно недавней регистрации лицензии в Федеральной комиссии по связи США (FCC), компания SpaceX работает над более «высокопроизводительной и прочной» версией терминала, которая создается для «использования в суровых условиях». Эти новые терминалы должны справиться с проблемами, которые причиняют голуби и другие факторы.