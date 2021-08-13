QVR Pro/Elite — решение видеонаблюдения на NAS

Решения для видеонаблюдения в последнее время стали одним из наиболее динамично развивающихся направлений. Компания QNAP предлагает полнофункциональную платформу управления видеонаблюдением, которая разворачивается на всех ее сетевых хранилищах для бизнеса.

Системы видеонаблюдения — это достаточно сложный программно-аппаратный комплекс, и QNAP предлагает, по сути, все его составляющие, за исключением IP-видеокамер. Дело в том, что все NAS производителя, ориентированные на деловую сферу, позволяют разворачивать на них программную платформу QVR Pro. Это приложения превращает сетевой накопитель в NVR с поддержкой до 128 каналов IP камер. Стоит отметить, что QVR Pro устанавливается в Центре приложений (App Center), после чего запускается и работает в изолированном контейнере, что исключает конфликты с другими приложениями QTS.

Имеется в линейке решений QNAP и специализированные программно-аппаратные платформы видеонаблюдения QVP, которые отличаются лишь тем, что приложение QVR Pro на них уже предустановлено в заводских условиях. Кроме того, при покупке такого устройства отсутствует ограничение по воспроизведению записанного видео не более 14 дней, как в случае самостоятельного разворачивания ПО QVR Pro на обычном сетевом хранилище QNAP.

В комплекс решений для видеонаблюдения от QNAP входят также клиентские приложения мониторинга и управления на любых платформах. Так программа QVR Pro Client устанавливается на компьютеры под управлением операционных систем Windows (32 и 64 разрядные), Mac и Ubuntu, а также на сетевые хранилища с HDMI портами и приложением HD Station для полноценной и автономной работы.

В мобильном приложении QVR Pro для iOS и Android, которое доступно в Google Play и App Store, можно переключаться между IP камерами и различными раскладками, выбирать разрешение потока, использовать электронную карту и PTZ управление, получать уведомления о событиях.

При необходимости разворачивания обширной системы видеонаблюдения QNAP предлагает набор лицензий, с помощью которых можно значительно нарастить возможности решения, например, увеличив число каналов до 128. Стоит иметь в виду, что по умолчанию в QNAP NAS поддерживается бесплатная работа с 8 камерами и просмотр видео на 14 дней.

Для корректного выбора конфигурации аппаратной платформы сетевого хранилища, на котором будет разворачиваться система видеонаблюдения, имеется онлайновый конфигуратор https://www.qnap.com/en-us/qvr-nas-selector/?. При этом минимальные системные требования предусматривают 64-разрядный процессор на архитектуре x86 или ARM с объемом оперативной памяти от 4 ГБ. Хотя для работы с HD-видео рекомендуется 8 ГБ ОЗУ.

В системах видеонаблюдения чрезвычайно важным аспектом является обеспечение ее бесперебойной работы. Для этого в состав решения для каждого из QVR Pro можно включать по одному резервному узлу под управлением ПО QVR Guard. Последний защищает от сбоев, так как при отказе основного ведет непрерывную запись данных до тех пор, пока основной узел не начнет нормально работать после перезагрузки. В этом заключается принципиальное отличие QVR Pro от обычных NAS QNAP.

При организации в сетевом хранилище пространства для хранения видео с помощью QVR Pro оно становится недоступным другим приложениям. Его масштабирование выполняется плавно, в том числе с использованием любых модулей расширения для сетевых накопителей QNAP.

Входящий в состав комплексной системы видеонаблюдения центр управления QVR Center позволяет управлять до 256 серверов QVR Pro, что соответствует максимальному числу камер 16384. А отдельно лицензируемые модули интеллектуального анализа видео позволяют распознавать лица, определять присутствие в кадре человека и выявлять открывающиеся двери. При этом все события протоколируются, а при необходимости активируется соответствующее извещение.

Интересно, что функция QVR Smart Search с использованием технологии искусственного интеллекта проводит анализ записанного видео на том же сервере, что управляет видеонаблюдением, без снижения производительности.

Список совместимости QVR Pro насчитывает свыше 5000 моделей видеокамер от более чем 140 брендов. Доступны различные форматы вывода видео, в том числе технология Qdewarp для работы с Fisheye объективами и коррекции изображения, а также групповой поиск, настройка и управление IP камерами.

Если возникает необходимость создания системы видеонаблюдения с перспективой ее дальнейшего расширения либо наоборот, у компании нет долгосрочных планов по эксплуатации решения в его текущей конфигурации, можно воспользоваться системой лицензирования по подписке QVR Elite https://www.qnap.com/en/software/qvr-elite. Стоит иметь в виду, что эти лицензии приобретаются напрямую у производителя https://license.qnap.com/ и не доступны через партнерскую сеть.

О гибкости подхода QNAP в варианте лицензирования QVR Elite можно судить по тому, что бесплатно предоставляется возможность работы с двумя видеокамерами, число которых можно увеличить до 192. При этом минимальные месячные отчисления за один канал составляют $1,99. Заказчик может выбрать подходящий ему финансовый план с вариантами платежей помесячно, ежегодно или раз в три года.

В настоящее время QNAP проводит перевод клиентов, прежде использовавших платформу видеонаблюдения Surveillance Station, в связи с прекращением ее поддержки, на ПО QVR Pro/Elite.