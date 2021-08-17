Qualcomm представил первую в мире платформу для дронов с поддержкой 5G и системой ИИ

Компания Qualcomm Technologies представила платформу Flight RB5 5G для беспилотных летательных аппаратов. Как отмечает производитель, это первая в мире решение для дронов с поддержкой 5G и системой искусственного интеллекта.

В основе Flight RB5 5G лежит процессор QRB5165 с восемью вычислительными ядрами Kryo 585 (четыре Kryo Gold и четыре Kryo Silver), функционирующими на тактовой частоте 2,84 GHz, а также графическим ускорителем Adreno 650. Такие же ядра CPU и GPU используются в однокристальной системе Snapdragon 865.

Процессор обработки изображений Qualcomm Spectra 480 обеспечивает поддержку камер с разрешением 200 Мп и видео с разрешением 8K на скорости 30 кадров в секунд. Возможно использование до семи камер одновременно. Кроме того, дрон может записывать ролики 4K со скоростью 120 кадров в секунду с поддержкой HDR.

Помимо 5G, обеспечивается поддержка WiFi 6 и Bluetooth 5.1. Устройства на новой платформе могут оснащаться до 16 Gb оперативной памяти LPDDR5 и 128 Gb флеш-памяти UFS 3.0. По словам Qualcomm, 5G позволяет большому количеству дронов поддерживать связь и обмениваться данными друг с другом.

<span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Прием предварительных заказов на платформу Qualcomm Flight RB5 5G уже открыт. Поставки начнутся в течение третьего квартала 2021 года. Комплект ПО для разработчиков станет доступен в четвертом квартале 2021 года. Для оформления предзаказа требуется депозит в 999,99 долларов, полная цена составит 3999,99 долларов за версию без 5G и 4999,99 долларов за версию с 5G. Более подробная информация об изделии доступна по этой ссылке.