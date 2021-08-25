Презентация Microsoft на Gamescom 2021: обложка и геймплей Forza Horizon 5, трейлер Dying Light 2: Stay Human и многое другое
Компания Microsoft 24 августа провела презентацию игр внутренних студий Xbox и своих партнеров на выставке Gamescom 2021.
Геймплейный трейлер Dying Light 2: Stay Human
Показан свежий ролик из начала сюжетной кампании, когда протагонист только попал в Город. Главный акцент сделан на паркуре и рассуждениях протагониста о происходящем и его роли во всем этом.
Релиз 7 декабря на PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One и PC.
Обновления для Microsoft Flight Simulator
Германия, Австрия и Швейцария стали следующими странами для масштабного обновления в Microsoft Flight Simulator. Кроме того, осенью в игру добавят соревновательный мультиплеер.
Шестое обновление для Microsoft Flight Simulator выпустят 7 сентября 2021 года.
Подборка игр для Xbox Game Pass
Десять игр Humble войдут в подписку Game Pass в день выхода.
Геймплейный трейлер Into the Pit
Рогалик-шутер в ретро-стиле Into the Pit от Humble выйдет 16 декабря и сразу появится в Game Pass.
Тизер дополнения для Wasteland 3
Cult of the Holy Detonation станет вторым и заключительным дополнением для Wasteland 3 – выйдет 5 октября.
Облачный сервис для стриминга игр Xbox Cloud Gaming запустят на консолях
В период рождественских праздников владельцы Xbox One смогут запускать через облачный сервис Xbox игры и для Xbox Series.
В Sea of Thieves пройдет событие
До 7 сентября в Sea of Thieves будет идти кроссовер с Borderlands с бесплатной косметикой.
State of Decay 2 получит обновление Homecoming
1 сентября в State of Decay 2 добавят обновленную карту Трамбул Уолли из первой State of Decay, шесть баз и дополнительное снаряжение.
Геймплейный трейлер Stray Blade
Фэнтезийная экшен-RPG расскажет о путешественнике и его компаньоне-волке Боджи, которые исследуют мир Акреи и пытаются восстановить в нем баланс сил.
Релиз в 2022 году на PS5, Xbox Series и PC.
Трейлер консольной версии Crusader Kings III
Crusader Kings III выпустят на PS5 и Xbox Series. Пока без даты выхода.
Релизный трейлер Psychonauts 2
Игра выходит сегодня, 25 августа, на PS4, Xbox Series, Xbox One и PC.
Геймплейный трейлер The Gunk
The Gunk выйдет на Xbox Series, Xbox One и PC в декабре 2021 года.
Forza Horizon 5: геймплей, обложка и контроллер в стиле игры
В геймплее Forza Horizon 5 показали заезды по джунглям, каменистому побережью, равнине и пустыне с проездом через песчаную бурю.
На обложку Forza Horizon 5 попали автомобили Mercedes-AMG ONE и Ford Bronco Badlands (2021).
Контроллер в стилистике Forza Horizon 5 выйдет ограниченным тиражом. Геймпад выполнен в трех цветах: золотом, розовом и голубом.