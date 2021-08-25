Презентация Microsoft на Gamescom 2021: обложка и геймплей Forza Horizon 5, трейлер Dying Light 2: Stay Human и многое другое

Компания Microsoft 24 августа провела презентацию игр внутренних студий Xbox и своих партнеров на выставке Gamescom 2021.

Геймплейный трейлер Dying Light 2: Stay Human

Показан свежий ролик из начала сюжетной кампании, когда протагонист только попал в Город. Главный акцент сделан на паркуре и рассуждениях протагониста о происходящем и его роли во всем этом.

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Релиз 7 декабря на PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One и PC.

Обновления для Microsoft Flight Simulator

Германия, Австрия и Швейцария стали следующими странами для масштабного обновления в Microsoft Flight Simulator. Кроме того, осенью в игру добавят соревновательный мультиплеер.

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Шестое обновление для Microsoft Flight Simulator выпустят 7 сентября 2021 года.

Подборка игр для Xbox Game Pass

Десять игр Humble войдут в подписку Game Pass в день выхода.

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Геймплейный трейлер Into the Pit

Рогалик-шутер в ретро-стиле Into the Pit от Humble выйдет 16 декабря и сразу появится в Game Pass.

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Тизер дополнения для Wasteland 3

Cult of the Holy Detonation станет вторым и заключительным дополнением для Wasteland 3 – выйдет 5 октября.

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Облачный сервис для стриминга игр Xbox Cloud Gaming запустят на консолях

В период рождественских праздников владельцы Xbox One смогут запускать через облачный сервис Xbox игры и для Xbox Series.

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В Sea of Thieves пройдет событие

До 7 сентября в Sea of Thieves будет идти кроссовер с Borderlands с бесплатной косметикой.

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State of Decay 2 получит обновление Homecoming

1 сентября в State of Decay 2 добавят обновленную карту Трамбул Уолли из первой State of Decay, шесть баз и дополнительное снаряжение.

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Геймплейный трейлер Stray Blade

Фэнтезийная экшен-RPG расскажет о путешественнике и его компаньоне-волке Боджи, которые исследуют мир Акреи и пытаются восстановить в нем баланс сил.

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Релиз в 2022 году на PS5, Xbox Series и PC.

Трейлер консольной версии Crusader Kings III

Crusader Kings III выпустят на PS5 и Xbox Series. Пока без даты выхода.

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Релизный трейлер Psychonauts 2

Игра выходит сегодня, 25 августа, на PS4, Xbox Series, Xbox One и PC.

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Геймплейный трейлер The Gunk

The Gunk выйдет на Xbox Series, Xbox One и PC в декабре 2021 года.

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Forza Horizon 5: геймплей, обложка и контроллер в стиле игры

В геймплее Forza Horizon 5 показали заезды по джунглям, каменистому побережью, равнине и пустыне с проездом через песчаную бурю.

На обложку Forza Horizon 5 попали автомобили Mercedes-AMG ONE и Ford Bronco Badlands (2021).

Контроллер в стилистике Forza Horizon 5 выйдет ограниченным тиражом. Геймпад выполнен в трех цветах: золотом, розовом и голубом.