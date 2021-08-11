Представлены smart-часы Samsung Galaxy Watch4 и Galaxy Watch4 Classic

Сегодня Samsung Electronics на мероприятии Unpacked представила новые smart-часы Galaxy Watch4 и Galaxy Watch4 Classic. Это первые устройства компании на программной платформе Google Wear OS с оболочкой One UI Watch «с самым интуитивно понятным интерфейсом в истории Samsung». Главным различием моделей стали дизайн и материалы корпуса.

Galaxy Watch4 представлены в двух модификациях с диаметром алюминиевого корпуса 40 и 404 мм. В обоих случаях используется экран Super AMOLED и закаленное стекло Corning Gorilla Glass DX+, но разрешение у младшей модели — 396 х 396 пикселей, а у старшей — 450 х 450 пикселей.

Galaxy Watch4 Classic немного крупнее: они представлены форматами 42 и 46 мм (разрешение, соответственно, 396 х 396 и 450 х 450 пикселей). Здесь используется защитное стекло Gorilla Glass DX, а корпус изготовлен из нержавеющей стали.

Новинки поддерживают режим работы Always on Display, постоянно отображая важную информацию на экране при минимальном энергопотреблении. Аппаратная платформа — новая 5-нанометровая Exynos W920, работающая в связке с 1,5 Gb оперативной памяти. Емкость встроенного накопителя составляет рекордные по меркам серии 16 Gb.

В часах применяется инновационный датчик BioActive, он компактнее предыдущих версий. Этот сенсор используется для измерения пульса, определения ЭКГ и биоимпедансного анализа (измерения артериального давления и насыщения крови кислородом, выявления мерцательной аритмии, а также, впервые, определения состава тела (датчик БИА)). Биоимпедансный анализ тела дает более глубокое представление об общем состоянии здоровья и физической форме. Сюда входят такие параметры, как масса скелетных мышц, скорость метаболизма, содержание воды и процентное содержание жира в организме. Также есть акселерометр, гироскоп, барометр, датчик освещенности, мониторинг сна, много режимов тренировок и так далее. В оснащение также входят микрофон, динамик, поддержка Samsung Pay и Google Pay, защита в соответствии со степенью IP68 и MIL-STD-810G.

В часах формата 44 и 46 мм установлена аккумуляторная батарея емкостью 361 мА·ч, а в часах формата 40 и 42 мм емкость аккумулятора составляет 247 мА·ч. Заявленная максимальная автономность — 40 часов.

Стоимость Samsung Galaxy Watch4 составляет от 269 евро, а Galaxy Watch4 Classic – от 369 евро. Часы доступны в нескольких расцветках. Все версии поступят в продажу 27 августа.