Представлены smart-часы Fossil Gen 6 на платформе Google Wear OS

Компания Fossil представила smart-часы Gen 6 — свою первую модель на программной платформе Google Wear OS. В устройстве используется Wear OS не самой последней версии, но Wear OS 3 уже обещана — соответствующее обновление выйдет в следующем году.

Гаджет оборудован AMOLED-дисплеем диаметром 1,28 дюйма и разрешением 416 х 416 пикселей. Новинка представлена в двух версиях — 42 и 44 мм. Для управления предусмотрены три кнопки на правой боковой грани. Новинка представлена несколькими вариантами цвета и ремешков.

Часы построены на базе процессора Qualcomm Snapdragon Wear 4100+, который, как ожидается, обеспечит более высокую скорость работы, снизит уровень энергопотребления, а также обеспечит более быструю зарядку. Объем оперативной памяти составляет 1 Gb, емкость встроенной флеш-памяти – 8 Gb.

Для слежения за жизненными показателями пользователя есть датчики ЧСС и SpO2, поддерживается мониторинг сна, имеются много спортивных режимов для тренировок. Применяется водозащита стандарта 3ATM.

Автономность — 24 часа или «несколько дней в режиме работы Extended Battery Mode». Заявлена поддержка быстрой зарядки. Fossil Gen 6 оснащены микрофоном и громкоговорителем, поэтому поддерживают голосовые звонки без смартфона. Есть Wi-Fi, Bluetooth 5 LE, NFC и встроенный приемник GPS. Устройство поддерживает платежный сервис Google Pay и работает с голосовым помощником Google Ассистент.

Smart-часы появятся в продаже осенью этого года, стоимостью от 299 долларов.