Представлены ноутбуки Xiaomi Mi NoteBook Ultra и Mi NoteBook Pro с процессорами Intel 11-го поколения

Компания Xiaomi сегодня представила новые ноутбуки Xiaomi Mi NoteBook Ultra и Xiaomi Mi NoteBook Pro. Устройства получили корпус из алюминиевого сплава.

Модель Mi NoteBook Ultra получила 15,6-дюймовый IPS-дисплей разрешением 3.2K, соотношением сторон 16:10 и частотой обновления 90 Hz. Ноутбук оснащен новейшими процессорами Intel Tiger Lake H 11-го поколения (Core i5-11300H или Core i7-11370H) с графикой Iris Xe, 8 или 16 Gb оперативной памяти DDR4 и NVMe-накопителем емкостью 512 Gb. Аккумуляторная батарея имеет емкость 65 Втч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 65 Вт через USB-C. Заявленная автономность — до 12 часов.

Mi Notebook Pro оборудован 14-дюймовым IPS-дисплеем разрешением 2.5K, соотношением сторон 16:10 и стандартной частотой обновления в 60 Hz. Применяются те же процессоры Intel Tiger Lake 11-го поколения с графикой Iris Xe, 8 или 16 Gb оперативной памяти DDR4 и 512 Gb на NVMe. Ноутбук получил аккумулятор емкостью 70 Втч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 65 Вт через USB-C.

Обе модели предлагают порты USB Type C, Thunderbolt 4, USB 2.0, USB 3.2, HDMI и комбинированный разъем 3,5 мм, а также поддержку Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.1, HD-камеру, два стереодинамика мощностью 2 Вт, поддержку DTS, сканер отпечатков пальцев и встроенный микрофон.

Mi Notebook Ultra и Mi Notebook Pro оснащены 83-клавишной клавиатурой с трехступенчатой подсветкой и сенсорной панелью с драйверами Windows Precision. В клавиатуре обоих ноутбуков используется ножничный механизм: Ultra предлагает ход клавиш 1,5 мм, а Pro — 1,3 мм. Ноутбуки работают под управлением Windows 10 Home с бесплатным обновлением до Windows 11.

Стоимость Xiaomi Mi NoteBook Ultra:

Core i7 + 16 Gb ОЗУ — 1040 долларов;

Core i5 + 8 Gb ОЗУ — 800 долларов;

Core i5 + 16 Gb ОЗУ — 860 долларов.

Стоимость Xiaomi Mi NoteBook Pro:

Core i7 + 16 Gb ОЗУ: 980 долларов;

Core i5 + 8 Gb ОЗУ: 770 долларов;

Core i5 + 16 Gb ОЗУ: 800 долларов.

Ноутбуки поступят в продажу в Индии 31 августа. Об глобальном выходе моделей информации нет.