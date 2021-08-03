Представлены ноутбуки RedmiBook Pro и RedmiBook e-Learning Edition

Компания Xiaomi представила в Индии доступные ноутбуки RedmiBook Pro и RedmiBook e-Learning Edition. Устройства получили корпус из поликарбоната с отделкой из полированного металла.

Новинки оснащены 15,6-дюймовыми Full HD-дисплеями с антибликовым покрытием. RedmiBook Pro построен на процессоре Intel Core i5-11300H Tiger Lake 11-го поколения со встроенной графикой Intel Iris Xe. RedmiBook e-Learning Edition оснащен процессором Intel Core i3-1115G4 Tiger Lake 11-го поколения. Оба ноутбука имеют 8 Gb оперативной памяти DDR4. Pro-версия получила твердотельный накопитель емкостью 512 Gb, а RedmiBook e-Learning Edition будет предложен в вариантах с 256 Gb и 512 Gb.

Емкости аккумулятора хватает на 10 часов работы, быстрая зарядка мощностью 65 Вт позволяет зарядить аккумулятор до 50% примерно за 30 минут. В оснащение входят адаптеры Wi-Fi 802.11ac (2,4 GHz и 5 GHz) и Bluetooth 5.0, один USB 2.0, два USB 3.2, HDMI, Ethernet и разъем для наушников 3,5 мм. Также есть устройство чтения SD-карт. Оба ноутбука получили два стереодинамика мощностью 2 Вт с поддержкой DTS, а также веб-камеры разрешением 720p. Устройства весят 1,8 кг и имеют толщину 19,9 мм.

Ноутбуки поставляются с Windows 10 Home и имеют возможность обновления до Windows 11. Кроме того, они поставляются с предустановленной полной версией Microsoft Office Home & Student.

Стоимость Xiaomi RedmiBook Pro составляет 673 доллара, а RedmiBook e-Learning Edition в зависимости от памяти предлагается за 565 и 605 долларов.