Представлены флагманские смартфоны iQOO 8 и 8 Pro

Компания iQOO представила флагманские смартфоны серии iQOO 8. В линейке представлены две модели – базовая и Pro-версия.

Модель iQOO 8 оснащена 6,56-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Hz. Матрица способна отображать 10-битный цвет. Смартфон построен на процессоре Qualcomm Snapdragon 888. Объем оперативной памяти LPDDR5 составляет 8 или 12 Gb, емкость накопителя UFS 3.1 – 128 или 256 Gb.

Основная камера состоит из трех датчиков: 48 Мп Sony IMX598 (f/1.79, OIS), широкоугольный модуль на 13 Мп (f/2.2, 120 градусов) и 13 Мп (f/2.46, 2-кратный оптический и 20-кратный цифровой зум). Фронтальная камера разрешением 16 Мп (f/2.45).

iQOO 8 оснащен аккумулятором емкостью 4350 мА·ч. Поддерживается быстрая зарядка мощностью 120 Вт. В оснащение входят модули Wi-Fi 6 802.11 a/b/g/n/ac/ax, 2,4/5 GHz и Bluetooth 5.2, GPS, AGPS, Beidou, ГЛОНАСС, Galileo, QZSS, NFC и стереодинамики. Сканер отпечатков пальцев встроен в экран, есть система распознавания лиц. Габариты составляют 159,06 x 75,14 x 8,72 мм, вес — 201,9 гр.

Новинка поступит в продажу с 24 августа в черном цвете, а также в оформлении BMW M Motorsport. Версия с 8/128 Gb памяти будет стоить 585 долларов, а модификация 12/256 Gb памяти будет предложена за 650 долларов.

Pro-версия отличается от базовой модели использованием процессора Snapdragon 888 Plus и 6,78-дюймовой матрицей с разрешением 2К. Дисплей занимает 92,2% лицевой панели, есть поддержка HDR. iQOO 8 Pro может иметь до 12 Gb оперативной памяти LPDDR5 и накопитель UFS 3.1 емкостью до 512 Gb.

Основная камера также тройная, с датчиками на 50 Мп Sony IMX766V (f/1.75), широкоугольный модуль на 48 Мп, Sony IMX598 (f/2.2, 114 градусов) и 16 Мп (f/2.23, 2,5-кратный оптический зум, OIS). Фронтальная камера разрешением 16 Мп. iQOO 8 Pro получил 4500-мА·ч батарею с поддержкой 120-Вт быстрой зарядки. Поддерживается 50-Вт быстрая беспроводная зарядка.

В оснащение входят модули Wi-Fi 6 802.11 a/b/g/n/ac/ax, 2,4/5 GHz и Bluetooth 5.2, GPS, AGPS, Beidou, ГЛОНАСС, Galileo, QZSS, NFC и стереодинамики. Ультразвуковой сканер отпечатков пальцев встроен в экран, есть система распознавания лиц. Габариты составляют 165,01 x 75,2 x 9,19 мм, вес — 203,9 гр.

Смартфон iQOO 8 Pro будет предложен по цене 770 долларов за версию 8/256 Gb памяти, вариант с 12/256 Gb памяти – за 845 долларов, а модификация 12/512 Gb памяти – за 925 долларов. Новинка поступит в продажу 26 августа.