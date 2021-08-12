Представлен смартфон среднего уровня Honor X20

Помимо флагманской серии Magic3, компания Honor представила смартфон среднего уровня X20. Аппарат получил 6,67-дюймовый экран разрешением 2376 x 1080 пикселей и соотношением сторон 19.5:9. Частота обновления составляет 120 Hz, частота сенсорного слоя 180 Hz.

В устройстве применяется процессор MediaTek Dimensity 900. За графику отвечает ARM Mali-G68 MC4. Объем оперативной памяти составляет 6 или 8 Gb, емкость флеш-памяти – 128 или 256 Gb. Расширить хранилище можно с помощью карты памяти microSD.

Основная камера тройная: 64 Мп (f/1.9), 2 Мп (f/2.4) макрообъектив и 2 Мп (f/2.4) датчик глубины. Фронтальная камера разрешением 16 Мп (f/2.0, AI, HDR, запись видео 1080p).

Питание смартфон получает от аккумуляторной батареи емкостью 4300 мАч, есть поддержка проводной зарядки мощностью 66 Вт. В оснащение входят адаптеры Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, 2,4/5 GHz и Bluetooth 5.1, GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, Beidou, Galileo, порт USB 2.0 Type-C и аудиоразъем 3,5 мм. Сканер отпечатков пальцев находится в кнопке питания. Габариты составляют 161,85 x 74,7 x 8,58 мм, вес – 190 гр. Устройство функционирует под управлением операционной системы Android 11 с фирменной оболочкой Magic UI 4.2.

Новинка поступит в продажу в трех расцветках: черной, голубой и серебристой. Стоимость смартфона Honor X20 начинается ориентировочно от 270 долларов.