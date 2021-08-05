Представлен смартфон среднего уровня Honor Play5T Pro

Компания Honor представила смартфон среднего ценового сегмента Play5T Pro. Аппарат получил 6,6-дюймовый IPS-экран с разрешением Full HD+ и частотой обновления 60 Hz. Дисплей занимает 94,2% лицевой панели.

Honor Play5T Pro построен на базе процессора MediaTek Helio G80. Новинка предлагается в одной версии, с 8 Gb оперативной и 128 Gb флеш-памяти.

Блок основной камеры включает датчик на 64 Мп с поддержкой ночного режима съемки и автоматической ИИ-обработкой снимков, а также 2 Мп датчик глубины. Фронтальная камера разрешением 16 Мп.

За питание отвечает аккумуляторная батарея емкостью 4000 мАч. При использовании комплектного блока питания мощностью 22,5 Вт смартфон заряжается с 0% до 53% за 30 мин. В оснащение входят две SIM-карты, 4G VoLTE, адаптеры Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5.1, GPS, USB-C, боковой сканер отпечатков пальцев и 3,5 мм аудиоразъем. Габариты составляют 160,68 x 73,3 x 8,4 мм, вес — 179 гр. Новинка работает под управлением ОС Android 10 с фирменной оболочкой Magic UI 4.0.

Устройство можно приобрести в цветах Magic Night Black и Titanium Silver по цене 232 доллара. В продажу Honor Play5T Pro поступит 10 августа.