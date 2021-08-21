Представлен смартфон Sony Xperia 10 III Lite

Компания Sony представила «облегченную» версию Xperia 10 III. Модель Xperia 10 III Lite выполнена на аппаратной платформе Qualcomm и операционной системе Android 11. Устройство поддерживает работу в сотовых сетях 5G.

Смартфон оснащен 6-дюймовым OLED-дисплеем формата FHD+. Используется защитное стекло Gorilla Glass 6. Применен процессор Snapdragon 690, который объединяет восемь ядер Kryo 560 с тактовой частотой до 2,0 GHz, графический ускоритель Adreno 619L и сотовый модем Snapdragon X51 5G. Объем оперативной памяти составляет 6 Gb, вместимость флеш-накопителя — 64 Gb, которую можно расширить с помощью карт microSD.

Основная камера представлена датчиками: 12 Мп (f/1.8), 8 Мп (f/2.2, угол обзора 120°) и 8 Мп (f/2.4, 2-кратный оптический зум). Фронтальная камера разрешением 8 Мп (f/2.2).

Емкость аккумуляторной батареи составляет 4500 мА·ч, есть поддержка технологии быстрой зарядки мощностью 30 Вт. В оснащение смартфона также входят адаптеры Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac и Bluetooth 5.1, порт USB Type-C и 3,5-мм гнездо для наушников. Сканер отпечатков пальцев расположен в кнопке включения. Устройство защищено от влаги по стандарту IP68. Габариты составляют 68 × 154 × 8,3 мм, вес — 169 гр. Sony Xperia 10 III Lite оснащен слотом для одной физической SIM-карты, при этом у смартфона есть еще встроенная карта eSIM.

Аппарат поступит в продажу 27 августа по цене 425 долларов.