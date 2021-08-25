Представлен смартфон Samsung Galaxy M32 5G

Компания Samsung представила сегодня в Индии смартфон Galaxy M32 5G. Аппарат получил IPS Infinity-V дисплей с разрешением HD+, соотношением сторон 20:9 и частотой обновления 60 Hz. Используется защитное стекло Gorilla Glass 5.

Galaxy M32 5G построен на базе процессора MediaTek Dimensity 720. Чип содержит два ядра Cortex-A76 с тактовой частотой до 2 GHz, шесть ядер Cortex-A55 с такой же частотой, графический ускоритель Arm Mali G57 MC3 и модем 5G. Объем оперативной памяти составляет 6 или 8 Gb, вместимость флеш-памяти – 128 Gb с возможностью расширения за счет microSD-карты.

Основная камера представлена четырьмя датчиками: 48 Мп, 8 Мп блок с широкоугольной оптикой (123 градуса), 5 Мп для макросъемки и 2 Мп датчик глубине сцены. Фронтальная камера разрешением 13 Мп.

Смартфон получает питание от аккумулятора емкостью 5000 мА·ч с поддержкой 15-ваттной подзарядки. В оснащение также входят адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 802.11.b/g/n/ac (диапазоны 2,4 и 5 GHz) и Bluetooth 5.0, симметричный порт USB Type-C и 3,5 мм разъем для наушников. Сканер отпечатков пальцев расположен на боковой грани. Аппарат функционирует под управлением операционной системы Android 11 с фирменной надстройкой One UI 3.1. Samsung гарантирует обновление до Android 13. Толщина устройства составляет 9,1 мм, вес — 205 гр.

Продажи Samsung Galaxy M32 5G стартуют в Индии 2 сентября по ориентировочной цене от 250 долларов.