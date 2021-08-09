Представлен смартфон Samsung Galaxy A12 Nacho с чипом Exynos 850 и квадрокамерой

Компания Samsung представила на европейском рынке бюджетный смартфон Galaxy A12 Nacho. Аппарат оборудован 6,5-дюймовым дисплеем Infinity-V с разрешением HD+ при соотношении сторон 20:9 и частотой обновления 60 Hz.

В основе лежит собственная разработка Samsung — процессор Exynos 850. Чип объединяет восемь вычислительных ядер ARM Cortex-A55 с тактовой частотой до 2,0 GHz, графический ускоритель Mali-G52 и модем 4G/LTE. Оригинальная модель Galaxy A12 поставляется с SoC MediaTek Helio P35. В смартфоне установлено до 4 Gb оперативной памяти и до 128 Gb встроенной памяти с возможностью расширения за счет карты microSD.

Основная камера объединяет главный датчик на 48 Мп, 5 Мп модуль с широкоугольной оптикой, 2 Мп макроблок и 2 Мп датчик глубины. Фронтальная камера разрешением 8 Мп.

За питание отвечает аккумуляторная батарея емкостью 5000 мА·ч. Смартфон функционирует под управлением операционной системы Android 11 с фирменной пользовательской надстройкой One UI 3.1.

Samsung Galaxy A12 Nacho доступен в четырех цветовых вариантах: синем, черном, красном и белом стоимостью от 163 доллара.