Представлен смартфон Redmi Note 10 JE с чипом Snapdragon 480 и защитой IP68

Компания Xiaomi представила в Японии смартфон Redmi Note 10 JE. Новинка очень похожа на модель Redmi Note 10 5G.

Аппарат соответствует степени защиты IP68, которая есть только у флагманских смартфонов компании. Redmi Note 10 JE оснащен 6,5-дюймовым AMOLED-дисплеем на 90 Hz разрешением FHD+.

Устройство получило процессор Qualcomm Snapdragon 480 с поддержкой сетей пятого поколения. Объем оперативной памяти составляет 4 Gb, вместимость флеш-памяти — 64 Gb. Тройная основная камера включает датчики на 48 Мп, 2 Мп и 2 Мп. Фронтальная камера имеет разрешение 8 Мп.

Емкость аккумуляторной батареи составляет 4800 мАч, имеется поддержка 18-ваттной зарядки. Есть порт USB-C, модуль NFC, разъем для наушников, порт ИК-датчик для управления техникой, боковой сканер отпечатков пальцев и функция распознавания пользователей по лицам. Габариты составляют 163 х 76 х 10,3 мм, вес — 200 гр.

Смартфон Redmi Note 10 JE поступит в продажу в Японии 13 августа по цене 268 долларов. На других рынках доступность аппарата пока не известна.