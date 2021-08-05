Представлен смартфон Motorola Edge S Pro

Компания Motorola представила в Китае новый смартфон Edge S Pro. Аппарат получил OLED-дисплей диагональю 6,7 дюйма с кадровой частотой 144 Hz (частота сенсора 576 Hz), есть поддержка HDR10+ и 10-битное отображение цвета.

Смартфон построен на базе процессора Snapdragon 870, объем оперативной памяти LPDDR5 составляет от 6 до 12 Gb, флеш-памяти UFS 3.1 — 128 или 256 Gb.

Основная камера включает датчики: 108 Мп, сверхширокоугольный блок на 16 Мп (угол обзора 121°) и 8 Мп перископ с оптической стабилизацией изображения, 5-кратным оптическим и 50-кратным цифровым зумом. Фронтальная камера разрешением 32 Мп.

Емкость аккумулятора составляет 4520 мАч, имеется поддержка 30-ваттной зарядки. Толщина корпуса смартфона — 7,9 мм, вес — 189 гр. Устройство поставляется с MYUI 2.0 на базе Android 11.

Стоимость Motorola Edge S Pro в зависимости от модификации составляет от 370 до 510 долларов.