Представлен складной смартфон Samsung Galaxy Z Fold 3 с подэкранной камерой, стилусом и водозащитой

На мероприятии Galaxy Unpacked компания Samsung Electronics представила сегодня складной смартфон следующего поколения Galaxy Z Fold 3 5G.

По сравнению с прошлогодним Galaxy Z Fold 2, новинка может похвастаться улучшенными экранами как внешним, так и внутренним, новым процессором, подэкранной камерой, водозащитой, поддержкой стилуса S Pen и меньшим весом.

Galaxy Z Fold 3 5G оборудован внутренним 7,6-дюймовым экраном Dynamic AMOLED 2X с частотой обновления экрана 120 Hz и разрешением 2208 x 1768 пикселей, 6,2-дюймовым внешним экраном Dynamic AMOLED 2X разрешением 2268 x 832 пикселей с частотой обновления экрана 120 Hz и фронтальной камерой на 10 Мп (1,22 мкм, F2,2). Внешний экран прикрыт защитным стеклом Gorilla Glass Victus.

В основе смартфона лежит процессор Qualcomm Snapdragon 888. Объем оперативной памяти LPDDR5 составляет 12 Gb, емкость встроенной флеш-памяти UFS 3.1 — 258 или 512 Gb. Поддержка карт расширения памяти отсутствует.

Основная тройная камера включает датчики 12 Мп (f/1.8, OIS), 12 Мп широкоугольная оптика (f/2.2, угол обзора 123°) и 12 Мп телеобъектив (f/2.2, 2х оптический зум, OIS). Под основным экраном скрыта камера разрешением 4 Мп (2,0 мкм, F1,8), которая становится видна только при необходимости.

Аккумулятор емкостью 4400 мА·ч поддерживает проводную зарядку мощностью 25 Вт и беспроводную на 10 Вт, возможна беспроводная зарядка других гаджетов. В оснащение входят адаптеры Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, 2,4/5 GHz и Bluetooth 5.2, GPS, A-GPS, Beidou, ГЛОНАСС, Galileo, NFC, стереодинамики AKG. Сканер отпечатков пальцев расположен на боковой грани. Предусмотрена поддержка 4G LTE и 5G. Смартфон получил защиту от воды (IPX8). На устройство установлена операционная система Android 11 с фирменной оболочкой OneUI.

В раскрытом состоянии габариты составляют 158,2 x 128,1 x 6,4 мм, в сложенном — 158,2 x 67,1 x 16/14,4 мм (в шарнире — толще). Вес — 271 гр. Новинка будет доступна в черном, зеленом и серебристом вариантах исполнения корпуса.

Стоимость составляет ориентировочно от 1800 евро. Продажи Samsung Galaxy Z Fold 3 начнутся позднее в этом году.