Представлен сенсорный моноблок HP Chromebase AiO на базе Chrome OS

Компания HP представила моноблок Chromebase AiO под управлением операционной системы Chrome OS. Особенностью новинки является подставка, позволяющая менять положение 21,5-сенсорного экрана из горизонтального в вертикальное.

Экран устройства обладает разрешением 1920 × 1080 пикселей. Покупателям предлагается для моноблока два процессора на выбор — Intel Pentium Gold или Core i3 10-го поколения. В базовом исполнении в состав системы входят 4 Gb оперативной памяти и 64 Gb памяти стандарта eMMC. Будет предложена модель с 16 Gb оперативной памяти и SSD объемом 256 Gb.

Коническая подставка Chromebase AiO выполнена из алюминия. В нее встроены два динамика мощностью по 5 Вт, по два разъема USB Type-C и USB Type-A и 3,5 мм аудиоразъем. В верхней части экрана располагается 5 Мп камера и микрофон, которые при желании можно отключить.

Помимо возможности менять горизонтальное положение экрана в вертикальное и обратно, подставка также позволяет наклонять дисплей моноблока назад на угол до 20 градусов. Регулировка по высоте не предусмотрена.

Стоимость моноблока HP Chromebase AiO начинается с отметки 600 долларов. В комплект поставки входят беспроводные мышка и клавиатура. Новинку можно будет приобрести с октября.