11.08.2021

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Представлен сенсорный моноблок HP Chromebase AiO на базе Chrome OS

HP Chromebase AiO

Компания HP представила моноблок Chromebase AiO под управлением операционной системы Chrome OS. Особенностью новинки является подставка, позволяющая менять положение 21,5-сенсорного экрана из горизонтального в вертикальное.

Экран устройства обладает разрешением 1920 × 1080 пикселей. Покупателям предлагается для моноблока два процессора на выбор — Intel Pentium Gold или Core i3 10-го поколения. В базовом исполнении в состав системы входят 4 Gb оперативной памяти и 64 Gb памяти стандарта eMMC. Будет предложена модель с 16 Gb оперативной памяти и SSD объемом 256 Gb.

Коническая подставка Chromebase AiO выполнена из алюминия. В нее встроены два динамика мощностью по 5 Вт, по два разъема USB Type-C и USB Type-A и 3,5 мм аудиоразъем. В верхней части экрана располагается 5 Мп камера и микрофон, которые при желании можно отключить.

Помимо возможности менять горизонтальное положение экрана в вертикальное и обратно, подставка также позволяет наклонять дисплей моноблока назад на угол до 20 градусов. Регулировка по высоте не предусмотрена.

Стоимость моноблока HP Chromebase AiO начинается с отметки 600 долларов. В комплект поставки входят беспроводные мышка и клавиатура. Новинку можно будет приобрести с октября.

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