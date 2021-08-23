24.08.2021

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Представлен портативный Wi-Fi-роутер ZTE MU5001 с сенсорным экраном и Ethernet-портом

ZTE MU5001

Компания ZTE представила новый портативный Wi-Fi-роутер под названием Portable Router MU5001. Новинка получила ряд нетипичных для своего класса функций. Маршрутизатор заключен в довольно компактный корпус с двухцветным дизайном. Устройство свободно поместится в кармане.

ZTE Portable Router MU5001 поддерживает работу в мобильных сетях 4G и 5G (NSA и SA). Встроенный модем Snapdragon X55 способен обеспечить максимальную скорость загрузки данных до 3,8 Гбит/с. По заверению производителя, одновременно к роутеру можно подключить до 32 клиентских устройств через три интерфейса: Wi-Fi 6, Ethernet и USB Type-C.

Предусмотрен 2,4-дюймовый сенсорный дисплей, через который можно осуществлять настройки сети без помощи ПК и мобильного приложения, а также просматривать информацию о текущем статусе.

Емкость аккумулятора составляет 4500 мАч. Заявленное время полной зарядки — 150 минут, его автономность — до 8 часов. Портативный роутер также поддерживает быструю зарядку Quick Charge 3.0 — на полную зарядку уйдет 2,5 часа. Пользователи также могут использовать маршрутизатор для зарядки смартфонов, так как он поддерживает обратную зарядку мощностью 10 Вт.

Устройство уже доступно по ориентировочной цене 384 доллара.

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