Представлен минивэн Hyundai Custo с дизайном от Tucson

Компания Hyundai Motor представила минивэн Custo. Автомобиль был создан совместным предприятием Beijing Hyundai, которым владеют Hyundai и BAIC.

Hyundai Custo получил почти пятиметровый кузов, внешность в стиле кроссовера Tucson четвертого поколения и сдвижные двери. Размеры минивэна составляют 4,95 метра в длину, 1,85 метра в ширину и 1,73 метра в высоту, а колесная база равна 3055 мм. Стандартные шины — 225/55 R18. Сдвижные задние двери открывают проем шириной 715 мм.

В Китае его предложат с двумя моторами на выбор и в двух версиях: семиместной и роскошной шестиместной, которая появится в продаже позднее.

Внешность новинки Hyundai частично была раскрыта в конце июля. Спереди располагается фирменная решетка радиатора, которая включает в себя светодиодные дневные ходовые огни, замаскированные под хромированные украшения. Сзади расположены тонкие светодиодные фонари, соединенные LED-полосой.

В салоне установлен вертикально расположенный 10,4-дюймовый сенсорный экран мультимедийной системы. Также имеются усеченный снизу мультируль (как у Hyundai Creta), цифровая приборная панель и кнопочный пульт управления автоматом. Автомобиль получил большую панорамную крышу с люком.

Hyundai Custo будет предлагаться с 1,5-литровым турбированным бензиновым двигателем T-GDI мощностью 170 л.с. в сочетании с семиступенчатой автоматической коробкой передач с двойным сцеплением. Будет также 2,0-литровый вариант T-GDI с турбонаддувом мощностью 236 л.с. с восьмиступенчатым автоматом. Привод может быть только передним. Цены на новинку Hyundai пока не раскрывает – они станут известны ближе к старту продаж.

Публичная премьера минивэна состоится 27 августа на выставке в Чэнду.