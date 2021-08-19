Представлен мини-компьютер MSI Cubi N JSL, помещающийся на ладони

Компания MSI представила компьютер небольшого форм-фактора Cubi N JSL, который построен на аппаратной платформе Intel Jasper Lake.

Мини-компьютер может комплектоваться двухъядерным процессором Celeron N4500 или четырехъядерным Pentium N6000. Номинальная тактовая частота в обоих случаях составляет 1,1 GHz, максимальная частота — 2,8 и 3,3 GHz соответственно. Есть встроенный ускоритель Intel UHD Graphics. Имеется два слота для модулей оперативной памяти DDR4-2933 SO-DIMM суммарным объемом до 16 Gb. Возможна установка 2,5-дюймового накопителя и твердотельного модуля M.2.

В оснащение устройства входят адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2, сетевой контроллер Realtek 8111H-CG Gigabit Ethernet, а также звуковой кодек Realtek ALC233. Набор интерфейсов включает два порта USB 3.2 Gen2 Type-A, два порта USB 3.2 Gen1 Type-A, HDMI, D-Sub и комбинированный 3,5-мм аудиоразъем.

MSI Cubi N JSL помещается на ладони, его габариты составляют 116 × 112 × 55,5 мм, вес — около 0,5 кг. Стоимость пока не называется.