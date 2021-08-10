Представлен флагманский смартфон Xiaomi Mi Mix 4 со скрытой фронтальной камерой

Компания Xiaomi представила сегодня в Китае свой новый флагманский смартфон серии Xiaomi Mi Mix.

Xiaomi Mi Mix 4 стал первым смартфоном компании с фронтальной камерой, «спрятанной» под экраном, которая в случае необходимости становится видна.

Аппарат оборудован OLED-экраном диагональю 6,67 дюймов разрешением Full HD+ с 10-битной глубиной цвета. Есть поддержка HDR10+ и Dolby Vision. За защиту отвечает закаленное стекло Gorilla Glass Victus.

Смартфон построен на базе процессора Qualcomm Snapdragon 888+ с максимальной тактовой частотой 3,0 GHz. Используется до 12 Gb оперативной памяти LPDDR5 и накопитель UFS 3.1 объемом до 512 Gb. Компания разработала специальный сбалансированный режим, чтобы во время повседневного использования смартфона его температура не превышала 32-33 °C.

Основная камера тройная: главный датчик 108 Мп ISOCELL Bright HMX (f/1.95, OIS), широкоугольный модуль на 13 Мп с углом обзора 120° и 8 Мп (5-кратный оптический зум, OIS). Разрешение «скрытой» фронтальной камеры составляет 20 Мп.

За автономность отвечает аккумулятор емкостью 4500 мА·ч, поддерживается скоростная зарядка мощностью 120 Вт и беспроводная зарядка мощностью 50 Вт. В обычном режиме он заряжается до 100% за 21 минуту, но можно также активировать Boost-режим, чтобы полностью восполнить энергию за 15 минут.

В оснащение смартфона также входят адаптеры Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2, модуль NFC, GPS, AGPS, Beidou, ГЛОНАСС, Galileo, стереодинамики Harman Kardon и ИК-датчик для управления бытовой техникой. Есть защита от брызг по стандарту IP53 и поддержка технологии Ultra-Wide Band (UWB). Сканер отпечатков пальцев расположен в экране. Габариты составляют 162,65 x 75,35 x 8,02 мм, вес — 225 гр.

Стоимость смартфона Xiaomi Mi Mix 4:

8/128 Gb памяти — 771 доллар;

8/256 Gb памяти — 817 долларов;

12/256 Gb памяти — 894 доллара;

12/512 Gb памяти — 972 доллара.

Xiaomi Mi Mix 4 будет доступен в белом, черном и сером цветах корпуса. В продажу поступит 16 августа.