Поиск контента на YouTube стал удобнее и проще

Компания Google сообщила о расширении возможностей сервиса потокового видео YouTube. Были представлены две новые функции.

Первым нововведением стал показ глав видео в результатах поиска. При поиске на мобильном устройстве можно сэкономить время, не нажимая на воспроизведения и не просматривая рекламу. Для того, чтобы узнать о чем видеоролик, достаточно просто нажать на кнопку раскрывающегося списка, чтобы увидеть заголовки глав видео. Это может дать представление о том, стоит ли смотреть видео. Ранее такая возможность была доступна только владельцам ПК.

Также сервис запустил функцию поиска иностранных видеороликов с субтитрами на родном языке пользователя. Сейчас воспользоваться ей могут только англоговорящие посетители сервиса, но со временем Google обещает расширить список поддерживаемых языков.

Кроме того, в тестовом режиме (пока только для Индии и Индонезии) была запущена функция, позволяющая дополнять результаты поиска ссылками на другие веб-сайты из выдачи Google. Разработчики заявили, что проанализируют отзывы пользователей, прежде чем развернуть эту функцию в других странах.