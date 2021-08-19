Первые изображения электрического кроссовера Genesis GV60

Hyundai анонсировал электрокроссовер Genesis GV60 и показал его первые изображения. Отметим, что Genesis является люксовым брендом компании.

Genesis GV60 создан на модульной платформе E-GMP (Electric-Global Modular Platform), которая уже легла в основу моделей Hyundai Ioniq 5 и Kia EV6.

Пока что компания опубликовала только первые изображения без каких-либо технических характеристик. Электрокроссовер позаимствовал элементы интерьера у таких автомобилей, как G80 и GV80. Он получил прозрачный контроллер Crystal Sphere для переключения передач с регулируемой подсветкой и ручку управления информационно-развлекательной системой.

Genesis GV60 станет первым корейским автомобилем с камерами вместо зеркал заднего вида. Изображение с них передается на экраны, которые находятся в основании передних стоек. Не исключено, что будут и более простые версии с обычными зеркалами.

Модульная платформа позволила сделать ровный пол, а усилить эффект просторного салона призвано отсутствие традиционного центрального тоннеля. Полусфера-селектор трансмиссии, шайба медиасистемы и подстаканники расположены на отдельной консоли, которая закреплена на подлокотнике.

Электромобиль получил впереди решетку, которая будет использоваться для охлаждения аккумуляторной батареи. Использование платформы E-GMP означает, что Genesis GV60 будет иметь задний или полный привод, аккумуляторы нового поколения и зарядное устройство, работающее с напряжением до 800 вольт и мощностью до 350 кВт.

Все подробности будут опубликованы компанией осенью этого года.