Опубликован первый геймплей Call of Duty: Vanguard

На Gamescom 2021 создатели Call of Duty: Vanguard представили первый геймплей шутера, действие которого разворачивается во время Второй мировой войны.

Шутер был представлен вместе с актрисой Лорой Бейли, которая сыграла в игре советского снайпера Полину Петрову, прототипом которой послужила реальный герой войны, снайпер Людмила Павличенко, также известная как «Леди Смерть».

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Продемонстрировали фрагмент сюжетной миссии в Сталинграде, где игроки «управляют» Полиной, пробирающейся через осажденный немецкими войсками город.

Релиз Call of Duty: Vanguard состоится 5 ноября.