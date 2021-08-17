Опубликован официальный тизер Call of Duty: Vanguard
Компания Activision опубликовала официальный тизер Call of Duty: Vanguard с «лицами войны». Действие шутера развернется на разных фронтах Второй мировой войны. Насколько игра будет достоверной – это большой вопрос.
Отметим, ранее в сети появился постер и издания Call of Duty: Vanguard, после чего разработчики начали тизерить шутер как в соц сетях, так и во все той же Warzone.
Презентация игры состоится в 19 августа в 21:30 по бакинскому времени — в королевской битве Warzone.