Oppo анонсировала селфи-камеру нового поколения

Компания Oppo анонсировала новую версию своей технологии подэкранной камеры. Утверждается, что она позволяет размещать селфи-камеру под дисплеем «без ущерба для целостности экрана».

В отличие от более ранних решений, использующих более низкую плотность пикселей дисплея в месте размещения камеры, Oppo использовала пиксели меньшего размера для поддержания той же плотности 400 пикселей на дюйм, что и в остальной части OLED-панели. По словам компании, пользователи не заметят «почти никакой визуальной разницы между областью подэкранной камеры и остальной частью экрана во время повседневного использования».

Oppo продемонстрировала изображение прототипа смартфона с включенным приложением для чтения электронных книг. Для первых смартфонов с подэкранной камерой это наихудший сценарий, при котором хорошо видна область камеры.

Компания предоставила снимок, снятый на новую камеру:

Oppo уже несколько лет работает над поддисплейными камерами. Первый прототип соответствующего смартфона был продемонстрирован еще на выставке MWC Shanghai в 2019 году. Пока что компания не продемонстрировала даже рабочего прототипа смартфона.