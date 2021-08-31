Объявлена дата выпуска Windows 11

Компания Microsoft официально объявила, что операционная система Windows 11 выйдет 5 октября. С этого дня станет доступно бесплатное обновление до новейшей ОС для соответствующих требованиям компьютеров с Windows 10, а в продаже появятся новые компьютеры с Windows 11. Процесс развертывания новой ОС будет поэтапным.

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«Следуя урокам, извлеченным из Windows 10, мы хотим быть уверены, что предоставляем вам наилучшие возможности. Это означает, что сначала обновление будет предложено для новых устройств, соответствующих требованиям. Со временем обновление будет выпущено на устройства, присутствующие на рынке», — говорится в блоге Microsoft.

Компания ожидает, что к середине 2022 года всем подходящим устройствам будет предложено бесплатное обновление до Windows 11. Вместе с тем в Microsoft отметили, что заявленной поддержки Android-приложений на релизе не будет. Эта функция появится в тестовой версии Windows 11 только в ближайшие месяцы.

Новая операционная система будет поддерживаться до 14 октября 2025 года.