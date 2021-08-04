Обновляем видеокарту

Современные видеокарты позволяют запускать игры в разрешении 1080p или даже 4K без потери производительности. Но даже если вы не геймер, вам может потребоваться более мощная видеокарта, чтобы открывать, обрабатывать и редактировать фотографии или видео с высоким разрешением, создавать сложные цифровые изображения, трехмерные миры и модели. Лучшие видеокарты могут помочь вам сделать это быстрее, позволяя ускорить рабочий процесс.

Сегодня на рынке представлены два класса видеокарт. Потребительские карты обычно создаются для компьютерных игр. Их цена стартует от 100 долларов за бюджетные графические процессоры и может превысить 1000 долларов за ультрасовременных монстров. Далее следуют профессиональные видеокарты, использующие чрезвычайно мощные графические процессоры, которые, как следует, нацелены на творческих людей и профессионалов в области искусственного интеллекта. И часто их можно приобрести по очень привлекательной цене.

Раньше людям, работающим с графикой, приходилось покупать профессиональные видеокарты, однако в наши дни многие игровые и потребительские видеокарты предлагают выдающуюся производительность, близкую к производительности профессиональных графических процессоров. И стоит это значительно меньше. Конечно, они не совсем соответствуют профессиональным графическим процессорам, но очень часто работают, как гораздо более доступная альтернатива.

Основными игроками на рынке графических процессоров являются NVIDIA и AMD, чьи процессоры используются в большинстве современных видеокарт, выпускаемых различными производителями. Видеокарты с их процессорами, как правило, пользуются большим спросом, и их запасы часто заканчиваются, поэтому решение о покупке следует принимать как можно быстро, особенно если вы обнаружите устройство по хорошей цене. В нашем обзоре представлено несколько лучших видеокарт с учетом большинства потребительских и профессиональных запросов. В конце статьи вы также найдете несколько советов касательно того, что следует учитывать при покупке видеокарты.

1. MSI GeForce RTX 3070

Количество ядер: 5888 | Память: 8 Gb | Частота памяти: 14 Гбит/с | Разъемы питания: 2xPCIe 8-pin | Выходы: HDMI 2.1, 3xDisplayPort 1.4a | Цена: 750 долларов.

Плюсы:

превосходная производительность графического процессора,

поддержка разрешения до 8К.

Минусы:

очень дорогая,

очень большая.

Эта высокопроизводительная карта MSI с MSI GeForce RTX 3070 от NVIDIA — одна из лучших доступных графических карт для людей, работающих в креативной сфере. Она дорогая, но более доступная, чем многие профессиональные видеокарты, и может справляться с интенсивными творческими нагрузками. Этот вариант предлагает хорошее соотношение цены и качества для пользователей, которые ищут выдающуюся производительность, но по более доступной цене. Независимо от того, являетесь ли вы геймером, ищущим лучшие впечатления в разрешении 4K, или творцом, которому нужна производительность профессионального уровня без огромной цены, этот вариант определенно стоит рассмотреть.

2. MSI RTX 3090 Gaming X Trio

Потоковых процессоров: 2176 | Память: 24 Gb GDDR6X | Частота памяти: 19,5 Гбит/с | Разъемы питания: 3×8-pin | Выходы: 3хDisplayPort 1.4a, HDMI 2.1 | Цена: 1600 евро.

Плюсы:

невероятно мощная,

стильная RGB-подсветка,

Минусы:

очень дорогая.

Для тех, кому нужно самое лучшее, MSI GeForce RTX 3090 Gaming X Trio сделает существующую RTX 3090 еще более мощной. В этой карте увеличена тактовая частота для разгона и немного увеличен предел мощности. Но это все еще RTX 3090, поэтому видеокарта обладает достаточно мощной системой охлаждения, чтобы справиться с этим графическим процессором при стандартных настройках, и достаточным запасом, чтобы разогнать его и сделать еще более мощным. Для создателей игр это вишенка на торте в мире графических процессоров, которая дает возможность насладиться компьютерными играми с разрешением 4K. В качестве еще одного плюса можно отметить, что видеокарта вместо необычного 12-контактного разъема питания, который NVIDIA использует в своих картах RTX 30-й серии Founders Edition, этот гигант имеет 3 стандартных 8-контактных разъема. А это дополнительный потенциал для получения еще большей производительности от графического процессора.

3. NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti

Количество ядер GPU: 1536 | Частота разгона: 1770 MHz | GFLOPS: 4608 | Память: 6 Gb GDDR6 | Пропускная способность памяти: 288 Gb/с | Цена: 550 долларов.

Плюсы:

очень доступная,

высокая производительность при 1080p и 1440p.

Минусы:

не предназначена для игр в разрешении 4K,

скромная пропускная способность памяти.

GeForce GTX 1660 Ti — гораздо более доступная видеокарта NVIDIA, чем дорогая высокопроизводительная серия RTX. Она основана на более новой 12 нм архитектуре Turning карт RTX, но без оборудования для трассировки лучей. Видеокарта предлагает 6 Gb памяти GDDR6 и скромные 1536 ядер Cuda, но по-прежнему способна обеспечивать отличную игровую производительность в разрешениях 1080p и 1440p. У нее также есть много возможностей для ускорения плагинов и фильтров в графическом программном обеспечении, что позволяет назвать эту видеокарту одним из лучших предложений для пользователей с ограниченным бюджетом. Некоторые производители, такие как PNY, предлагают ее в усеченном дизайне, благодаря чему видеокарту можно втиснуть в небольшие компьютерные корпуса.

4. AMD Radeon RX 6800

Потоковых процессоров: 3840 | Память: 16 Gb GDDR6 | Частота памяти: 16 Гбит/с | Разъемы питания: 2×8-pin | Выходы: DisplayPort 1.4 с DSC, HDMI 2.1 VRR и FRL | Цена: 2000 долларов.

Плюсы:

превосходное качество,

трассировка лучей AMD.

Минусы:

спорный дизайн.

AMD стремится сдвинуть с постамента NVIDIA. Теперь, когда речь идет о высокопроизводительных видеокартах, битва между двумя компаниями разгорается с новой силой, означая, что оба производителя будут стараться выпускать мощные видеокарты по конкурентоспособным ценам. AMD Radeon RX 6800 предвосхищает все возможные геймерские и творческие сценарии, включая трассировку лучей, что стало новинкой для видеокарт AMD. Производительность, которая превосходит RTX 3070, при меньших затратах.

5. AMD Radeon Pro WX8200

Количество ядер GPU: 3584 | Базовая частота: 1200 MHz | Частота разгона: 1500 MHz | GFLOPS: 10075 | Память: 8 Gb HBM2 | Пропускная способность памяти: 512 Gb/с | Цена: 1550 долларов.

Плюсы:

опережает аналогичный Quadros,

быстрая.

Минусы:

нет поддержки Cuda,

дорогая.

Эта изящная видеокарта профессионального уровня — еще одна попытка отвлечь внимание от NVIDIA, спустив цену за урезанные возможности производительной видеокарты AMD WX9100. AMD Radeon Pro WX 8200 по-прежнему основана на архитектуре Vega, но имеет 3584 ядра и 8 Gb сверхбыстрой памяти HBM2 для обеспечения отличной производительности в конкретных тестах. В зависимости от используемых вами инструментов, карты AMD могут обеспечивать лучшую производительность. Например, 3D-аниматоры, которые полагаются исключительно на Maya или Blender, могут извлечь выгоду, выбрав AMD, а не NVIDIA. Но мы все же рекомендуем провести дополнительные исследования и более углубленно рассмотреть собственный рабочий процесс, прежде чем вкладывать такие средства. Кстати, приложения OpenCL отлично работают с видеокартами AMD.

6. AMD Radeon RX 5700

Потоковых процессоров: 2304 | Базовая частота: 1465 MHz | Частота разгона: 1725 MHz | Память: 8 Gb GDDR6 | Частота памяти: 14 Гбит/с | Разъемы питания: 8-pin и 6-pin | Выходы: DisplayPort 1.4 с DSC, HDMI с поддержкой 4K 60 fps | Цена: 1640 долларов.

Плюсы:

превосходная производительность,

доступная.

Минусы:

без трассировки лучей.

Radeon RX 5700 доказывает, что AMD может создавать видеокарты, которые не только невероятно мощные, но и предлагают отличное соотношение цены и качества. По цене в 1640 долларов вы получаете видеокарту среднего уровня, которая может легко обрабатывать новейшие игры с разрешением 1080p или 1440p при самых высоких настройках. Если вы не геймер и хотите использовать графический процессор для творческой работы, то и в этом случае RX 5700 тоже является фантастическим выбором, опять же благодаря прекрасному балансу между ценой и производительностью.

7. NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti

Количество ядер GPU: 4352 | Базовая частота: 1350 MHz | Частота разгона: 1,545 MHz | GFLOPS: 13448 | Память: 11 Gb GDDR6 | Пропускная способность памяти: 616 Gb/с | Цена: 2500 долларов.

Плюсы:

потрясающий выбор для работы с 3D,

перспективный потенциал.

Минусы:

очень дорогая.

Для каждого поколения NVIDIA выпускает флагманскую модель, а затем вторую, улучшенную стероидами версию с ценой, которая делает ее вариантом для приобретения очень серьезными пользователями. NVIDIA GeForce RTX 2080 Tire обладает великолепным графическим процессором с 4352 ядрами Cuda, что почти вдвое превышает требования к оборудованию для трассировки лучей и графическую вычислительную мощность по сравнению с обычной RTX 2080. Сама по себе эта карта стоит больше, чем персональный компьютер среднего класса, но такое серьезное оборудование стоит инвестиций, так как такая рабочая станция станет и мощным геймерским компьютером, поскольку производительность Cuda и OpenCL здесь резко вырастает вместе с производительностью в играх.

8. NVIDIA Quadro RTX 5000

Количество ядер GPU: 3072 | Базовая частота: 1,620 MHz | Частота разгона: 1815 MHz | GFLOPS: 11200 | Память: 16 Gb GDDR6 | Пропускная способность памяти: 448 Gb/с | Цена: 2490 долларов.

Плюсы:

монструозные уровни рендеринга приложений,

значительно улучшенная производительность Cuda и OpenCL.

Минусы:

очень дорогая.

Если вы не интересуетесь играми, то серия Quadro может стать лучшим выбором для творческого программного обеспечения, чем линейка NVIDIA GeForce. В то время как Quadro RTX 4000 8 Gb является более доступным выбором, NVIDIA Quadro RTX 5000 обладает гораздо большей производительностью, что делает ее незаменимой для требовательных пользователей, которые готовы выложить большие деньги за серьезную производительность. Видеокарта предлагает гораздо большую мощность рендеринга, чем предыдущее поколение Pascal, выводя приложения Cuda и OpenCL на новый уровень и выставляя другие графические карты сравнительно слабыми.

9. GIGABYTE AORUS GeForce RTX 3080

Потоковые процессоры: 8704 | Частота ядра: 1845 MHz | Память: 10 Gb GDDR6X | Частота памяти: 19 Гбит/с | Разъемы питания: 2xPCIe 8-pin | Выходы: 2xHDMI 2.1, 3xDisplayPort, HDMI 2.0 | Цена: 2550 долларов.

Плюсы:

превосходная производительность в играх с разрешением 4K,

слабо нагревается.

Минусы:

дорогая.

Видеокарта GIGABYTE AORUS GeForce RTX 3080 Xtreme — это по сути NVIDIA GeForce RTX 3080, которая является одной из лучших видеокарт, которые вы можете купить прямо сейчас. RTX 3080 сочетает в себе все усовершенствования новейшей архитектуры Ampere от NVIDIA, включая возможности трассировки лучей нового поколения и 10 Gb быстрой памяти GDDR6X, что означает, что она может легко справляться с играми в разрешении 4K. Для творческих профессионалов это также отличный выбор благодаря трассировке лучей и поддержке искусственного интеллекта, что ускоряет рабочий процесс, будь то рендеринг видео сверхвысокой четкости или создание сложных и реалистичных 3D-моделей. Интереснее всего то, что эта видеокарта предлагает увеличение производительности до 80% по сравнению с RTX 2080 последнего поколения. RTX 3080 пользуется высоким спросом, поэтому ее бывает трудно найти в магазинах, но GIGABYTE AORUS может стать адекватной заменой.

10. MSI GeForce GTX 1650

Количество ядер GPU: 2048 | Базовая частота: 1485 MHz | Частота разгона: 1620 МHz | Память: 4 Gb GDDR5 | Пропускная способность памяти: 128,1 Gb/с | Выходы: DL-DVI-D, HDMI 2.0b, DisplayPort v1.4 | Цена: 390 долларов.

Плюсы:

лучшая производительность за эти деньги.

Минусы:

слабее по сравнению с другими.

Лучшие видеокарты продаются по завышенной цене, но MSI GeForce GTX 1650 предлагает высокую производительность и гораздо более доступную цену, что делает ее одним из адекватных предложений для новичков или людей с ограниченным бюджетом. Она спокойно побеждает в битве за производительность GeForce GTX 1050, обеспечивая почти на 70% повышенную скорость. Имея всего 4 Gb памяти, эта видеокарта неплохо справляется с разрешениями выше 1080p, но этот уровень видеокарт обеспечивает стабильную частоту кадров при разрешении HD, а никак не 4K.

11. NVIDIA Quadro RTX 4000

Количество ядер GPU: 2304 | Базовая частота: 1005 MHz | Частота разгона: 1545 MHz | GFLOPS: 7100 | Память: 8 Gb GDDR6 | Пропускная способность памяти: 416 Gb/с | Цена: 1320 долларов.

Плюсы:

лучше по дизайну, чем карты GeForce,

отлично работает с программным обеспечением OpenCL и Cuda.

Минусы:

не годится для игр,

довольно дорого для существующих характеристик.

NVIDIA Quadro RTX 4000 настоятельно рекомендуется в качестве видеокарты для рабочих станций по относительно доступной цене. Она может похвастаться отличной производительностью в графических приложениях и имеет изящную однослотовую конструкцию, которая помогает разместить видеокарту в небольшом корпусе. Также она требует меньше энергии, чем более крупная карта линейки GeForce. В частности, приложения OpenCL и Cuda полностью соответствуют архитектуре NVIDIA Turing, поэтому RTX 4000 будет иметь огромное значение в работе с программным обеспечением для творчества, различными надстройками и фильтрами, обеспечивая отличную производительность при рендеринге изображений, 3D и видео.

Что учитывать при выборе

Видеокарты в современных компьютерах выполняют две роли. В играх они ускоряют 3D-визуализацию, используя внутреннюю аппаратную мощность для определения частоты кадров и разрешения визуальных эффектов, например, таких, как взрывы. Для творческих профессионалов, включая художников-графиков, дизайнеров, иллюстраторов и специалистов в области 3D, одно и то же оборудование может значительно изменить время рендеринга в таких приложениях, как Adobe Creative Cloud (как в Premiere, так и в Photoshop), Blender, Maya и 3DS Max, например, при применении определенных плагинов, фильтров и эффектов. Мощная видеокарта может играть огромное значение при использовании ряда инструментов, так как некоторые эффекты не могут работать только на центральном процессоре. Также стоит отметить, что для каждой видеокарты существует стандартная эталонная модель, которая часто не выставляется на продажу. Каждый производитель (MSI, Asus, GIGABYTE и т.д.) будет продавать свои собственные версии видеокарт, которые будут выглядеть немного по-разному.

Quadro против GeForce или Radeon против Radeon Pro

NVIDIA и AMD производят два типа видеокарт, которые ориентированы либо на игры, либо на дизайн. Что касается NVIDIA, вы, вероятно, уже знаете игровой бренд GeForce, а вот карты Quadro больше подойдут для творческих профессионалов. У AMD есть Radeon для игр и Radeon Pro для дизайнеров. Карты профессионального уровня обычно стоят намного дороже. Более дорогие Quadro и Radeon Pro предлагают тот же базовый дизайн, архитектуру и аналогичные характеристики, но с некоторыми существенными различиями. Карты Quadro и Radeon имеют сертифицированные драйверы. Это означает, что они были протестированы на совместимость с конкретным программным обеспечением, предлагая лучшую производительность в приложениях для проектирования в определенных обстоятельствах и с меньшей вероятностью столкнутся с проблемами. В них используется память ECC для дополнительной точности, и иногда они работают на более низких тактовых частотах. Это означает, что у них более низкие требования к мощности и температуре. Если ваша работа тесно связана с дизайном и вам нужна абсолютная надежность, то лучше рассмотреть возможность приобретения AMD Radeon Pro или NVIDIA Quadro.

Еще одно отличие, которое вы обнаружите, заключается в том, как производятся видеокарты двух классов. Что касается игровых карт, то NVIDIA и AMD производят и продают эталонные дизайны, но длинный список других производителей, включая Asus, MSI, Zotac, EVGA и Sapphire, продают варианты эталонной спецификации с различными системами охлаждения и более высокими тактовыми частотами. Но, как правило, всегда используется тот же основной дизайн. Что касается карт Quadro, то NVIDIA работает с одним производителем PNY для производства всего своего оборудования.

Разбираемся в жаргоне

Обзоры видеокарт, широко представленные на YouTube, полны жаргона, используемого для обозначения ожидаемой производительности. Ключевые характеристики, которые часто упоминаются в подобных обзорах, — это память (емкость, полоса пропускания и скорость), количество ядер и тактовая частота карты. Эти спецификации различаются между поколениями графических процессоров, а ядра в картах NVIDIA и AMD не совпадают. NVIDIA использует термин «ядра Cuda», а AMD — «ядра GCN». Это означает, что карты AMD и NVIDIA нельзя сравнивать в этом смысле.

Как выбрать подходящую именно вам видеокарту

При покупке следует учитывать некоторые нюансы. Чем выше разрешение, с которым вы работаете или играете, тем выше потребность в памяти. Если вы намереваетесь работать с разрешением 4K или с более крупными текстурами, вам понадобится видеокарта с большим объемом памяти — 8 Gb или больше. Столько сегодня используется в картах более высокого уровня. Чем выше производительность вашей карты, тем лучше детализация и тем более сложные графические эффекты вы сможете включить в играх. Лучший показатель для плавной производительности — 60 кадров в секунду, но, если вы вложились в дисплей с частотой 144 Hz, вам будет еще труднее подобрать видеокарту, чтобы не отставать.

Количество ядер определяет общую мощность видеокарты при рендеринге. Цифры здесь сильно различаются в зависимости от цены и производительности. Тактовая частота видеокарты также указана как базовый показатель. Подобно режиму Turbo на процессорах Intel, когда видеокарта находится под большой нагрузкой, она будет работать с более высокой тактовой частотой для повышения производительности, пока не достигнет заранее определенного максимума, который используется для предотвращения перегрева.

Не забывайте учитывать дисплей, с которым вы работаете, и выходную мощность видеокарты. Все современные видеокарты используют только цифровые видеовыходы — либо HDMI, либо DisplayPort, который может быть представлен маленьким квадратным разъемом miniDP или большим D-образным разъемом. Для дисплеев с разрешением 4K или 5K все видеокарты теперь поддерживают по крайней мере стандарты DisplayPort 1.4 и HDMI 2.0, которые предлагают полосу пропускания, необходимую для частоты обновления 60 Hz. Это было серьезной проблемой для старых видеокарт, когда дисплеи с более высоким разрешением впервые стали массовым предложением. Когда дисплеи с разрешением 8K, наконец, станут более доступными по цене, эта проблема возникнет снова.

Наконец, хотя для некоторых пользователей это может быть и очевидно, самым большим отличием в производительности видеокарт является поколение аппаратного обеспечения серии карт. NVIDIA называет свои карты в честь ученых Pascal, Turing и т.д., в то время как AMD менее известна с Polaris и более новой архитектурой Vega, которые в настоящее время представлены на рынке. NVIDIA и AMD производят новую серию видеокарт примерно каждые два года. Когда выходит новое поколение, оно поднимает планку во всех технических областях — больше ядер, больше памяти, больше пропускной способности и больше функций, часто втиснутых в те же требования к мощности и температуре, что и у предыдущего поколения. Так что для обеспечения наилучшей производительности выбирайте только новейшие карты.