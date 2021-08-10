Обновленное приложение Xbox для ПК с Windows предоставляет доступ к сервису xCloud

Компания Microsoft запустила игровой сервис xCloud на компьютерах с Windows через приложение Xbox. Новая версия приложения Xbox стала доступна участникам программы тестирования Xbox Insiders.

Обновленное приложение Xbox теперь содержит встроенный облачный игровой сервис Xbox Cloud Gaming (xCloud). Пользователям потребуется совместимый контроллер, подключенный через Bluetooth или USB. Новый раздел Cloud Gaming в приложении Xbox предоставляет доступ ко всем играм xCloud.

«Мы также добавили некоторые новые функции, которые помогут вам начать работу, в том числе легкодоступную информацию о контроллере и состоянии сети, социальные функции, позволяющие оставаться на связи с друзьями, и возможность приглашать людей – даже тех, кто также играет в облаке без установленных игр на ПК», – говорит партнерский директор Xbox Experience Джейсон Бомонт (Jason Beaumont).

Получить доступ к новому приложению Xbox могут участники программы Xbox Insiders в 22 разных странах, подписавшись на предварительную версию Windows Gaming в приложении Xbox Insider Hub.