Новый режим Zoom не позволит учащимся отвлекать друг друга во время занятий

Сервис видеоконференций Zoom представил новый важный режим Focus. Угроза COVID-19 по-прежнему остается очень серьезной. Не исключено, что для многих виртуальные классы останутся единственной возможностью получать образование. По заявлениям разработчиков, с помощью нового режима образовательный процесс становится более упорядоченным. Ученики и студенты не смогут видеть и отвлекать друг друга в виртуальном классе, при этом преподаватель всегда будет видеть, чем занимается каждый из них во время онлайн-занятия.

Например, преподаватель может включить режим Focus на время подачи информации, а потом вернуть аудиторию к общему обсуждению. Ожидается, что режим будет доступен и бесплатным аккаунтам.

Хотя изображение преподавателя и демонстрируемых им видео будут занимать основную часть экрана, участники смогут видеть собственные видео, а также видео и записи экранов других участников — с разрешения «модератора» процесса обучения. Также они смогут видеть имена других участников и реакции-эмодзи в ответ на те или иные события.