Новое ПО для Tesla Model S модернизирует ходовую часть и функцию «Autopark»

Компания Tesla подготовила для седанов Model S новое программное обеспечение. В обновлении 2021.32.5 улучшены настройки подвески, немного изменена панель управления в пользовательском интерфейсе и увеличен функционал автономной парковки (Autopark), сообщает ресурс Electrek.

Tesla полностью перекалибровала алгоритм демпфирования подвески. Она стала обеспечивать куда более плавное управление и повышенный комфорт при езде. Кроме того, теперь при активном вождении электромобиль четко подстраивается под водителя, улучшая реакцию руля и обеспечивая большее сцепление с дорогой.

Функция Autopark позволяет при движении на скорости до 25 км/ч сканировать окружающее пространство в поисках подходящего парковочного места. Теперь автомобиль может легко парковаться в параллельных и перпендикулярных стойках. Водителю достаточно нажать на клавишу Autopark интерфейса и удерживать ее, при этом отпустив рулевое колесо (или штурвал на более новых экземплярах), далее автопилот сделает все действия сам.

Новое ПО также получило несколько мелких изменений, которые не влияют на ездовые качества Model S. Некоторые из этих функций в будущем должны получить все модели электромобилей Tesla.