Новая функция Instagram позволит пользователям ограничивать взаимодействие с незнакомцами

Новая функция Instagram Limits позволяет пользователям автоматически скрывать как личные сообщения, так и комментарии от пользователей, которые на них не подписаны или которые только начали следовать за ними в течение последней недели. Это означает, что пользователи могут поддерживать связь со своей обычной аудиторией, но при этом защищаться от оскорбительных сообщений. Об этом сообщается в блоге Instagram.

Instagram Limits доступна для всех пользователей. Нужно зайти на страницу своего профиля, перейти к настройкам конфиденциальности, выбрать пункт «Лимиты» и активировать функцию.

Но это не означает, что все оскорбительные комментарии просто исчезнут. Отмечается, что комментарии и сообщения от аккаунтов в ограниченных категориях «будут скрыты, пока вы их не одобрите».