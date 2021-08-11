NortonLifelock покупает антивирус Avast

Разработчики антивирусного программного обеспечения NortonLifeLock и Avast объявили о подписания соглашения, предусматривающего слияние бизнесов путем поглощения. NortonLifelock выкупит все находящиеся в свободном обращении акции Avast и создаст более крупную компанию по кибербезопасности. NortonLifeLock оплатит покупку денежными средствами и своими акциями, исходя из цены 27,20 доллара на момент закрытия торгов 13 июля 2021 года. Акционеры Avast смогут выбрать из двух вариантов: по 2,37 доллара за каждую акцию и 0,19 акции NortonLifeLock или по 7,61 доллара и 0,03 акции NortonLifeLock. Сумма сделки в таком случае составит от 8,1 до 8,6 млрд. долларов.

После слияния у NortonLifeLock будет две штаб-квартиры: в Праге (Чехия) и Темпе (США). Нынешний гендиректор Norton Винсент Пилет и финдиректор Norton Натали Дерс останутся на своих должностях, а гендиректор Avast Ондржей Влчек получит должность президента объединенной компании и место в совете директоров. Сооснователь Avast Павел Баудиш также войдет в совет директоров NortonLifeLock в качестве независимого директора.

Отметим, что NortonLifeLock — это потребительская часть бизнеса Symantec, которая отделилась после того, как Broadcom приобрела бизнес Symantec в области корпоративной безопасности. Антивирус Norton существует в различных формах с 1991 года и остается популярным вариантом для потребителей в течение 30 лет. А разработчик антивирусов Avast был основан в Чешской Республике, и с 2010 года занимается разработкой антивирусов для розничных клиентов и малого бизнеса.