12.08.2021

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Niantic приобрел приложение LiDAR-сканирования Scaniverse для создания 3D-карты мира

Niantic Scaniverse

Компания Niantic Labs, разработчик Pokémon Go, приобрела приложение Scaniverse. По словам основателя и генерального директора Scaniverse Кейта Ито (Keith Ito), iOS-приложение для 3D-сканирования останется доступным в App Store. Все функции, которые ранее входили в годовую подписку за 17 долларов, теперь будут доступны пользователям бесплатно. Кроме того, Niantic продолжит поддерживать программу будущими обновлениями.

Niantic надеется, что Scaniverse поможет ей в создании трехмерной карты мира.

«Вместе мы планируем поднять 3D-сканирование на новую высоту, объединив динамическое картографирование Niantic с LiDAR-реконструкцией Scaniverse», — сказал Кейт Ито.

Приложение Scaniverse владельцы iOS-устройств могут установить бесплатно из App Store по следующей ссылке.

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