Некоторые подробности грядущих Apple Watch Series 7

Марк Гурман из Bloomberg поделился подробностями о smart-часах нового поколения Apple. Отмечается, что компания впервые за последние несколько лет проведет тотальный редизайн носимого аксессуара.

По его словам Apple Watch Series 7 появятся в новых размерах: на смену 40 и 44 мм моделям придут 41 и 45 мм часы. Плоские дисплеи увеличенного размера получат набор циферблатов, которые по максимуму задействуют все свободное пространство на экране.

Часы также оснастят увеличенным аккумулятором и новым процессором на двухуровневой печатной плате. Новых датчиков, «отвечающих за здоровье» ждать не стоит, по словам журналиста, они появятся в следующем поколении.

Презентация Apple Watch Series 7 ожидается в сентябре.