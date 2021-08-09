NASA объявило о наборе желающих для участия в симуляции экспедиции на Марс

Аэрокосмическое агентство NASA объявило о наборе желающих принять участие в симуляции экспедиции на Марс. Проект рассчитан на один год.

Для тестировщиков проекта на это время «домом» станет напечатанная с помощью 3D-принтера конструкция, имитирующая условия пребывания на поверхности Красной планеты. Площадь модуля обитания Mars Dune Alpha для четырех членов импровизированного экипажа составляет 157 м2.

Всем участникам проекта предстоит выполнять те же задачи, которые предположительно ждут будущих колонистов. В частности, нужно будет своевременно обмениваться сообщениями с контрольным центром и принимать участие в выходе на «поверхность Марса». Кроме того, во время миссии придется решать различные проблемы, которые могут возникнуть у экипажа реального космического корабля.

Ожидается, что проведение трех запланированных наземных аналоговых миссий позволит в перспективе заранее предусмотреть решение большинства потенциальных проблем, с которым могли бы столкнуться будущие участники настоящего полета на Марс.

Кандидаты на участие в проекте в возрасте от 30 до 55 лет без вредных привычек должны иметь стаж не менее 1000 часов за штурвалом самолета, свободно владеть английским языком и обладать степенью магистра с опытом работы не менее двух лет в инженерной отрасли. Заявки будут приниматься до 17 сентября 2021 года.