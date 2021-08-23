24.08.2021

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На Netflix вышел анимационный фильм «Ведьмак: Кошмар волка»

Netflix

На стриминговом сервисе Netflix вышел анимационный фильм «Ведьмак: Кошмар волка», который расскажет о том, как Весемир выбрался из нищеты и стал ведьмаком, убивающий монстров за золото.

Производством фильма занималась южнокорейская компания Studio Mir, которая ранее работала над некоторыми эпизодами «Легенды о Корре» и всеми выпусками Voltron: Legendary Defender. За сценарий ленты отвечала Лорен Шмидт Хиссрих — шоураннер сериала по «Ведьмаку».

Netflix подтвердил, что второй сезон приключений Геральта, Цири и Йеннифэр выйдет 17 декабря 2021 года. Также начато производство спин-оффа, рассказывающего о временах за 1200 лет до действий, представленных в сериале «Ведьмак».

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