26.08.2021

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На Gamescom 2021 показали геймплей «режиссерской версии» Death Stranding

Death Stranding

Японская студия Kojima Productions показала на церемонии открытия Gamescom 2021 геймплейный ролик «режиссерской версии» Death Stranding.

Подробностей о сюжетном контенте в ролике не раскрыли, показав только короткий фрагмент из катсцены, в которой главный герой Сэм Бриджес попадает в некую комнату, где обитают морские животные.

Был продемонстрирован дополнительный контент, который появится в расширенном издании игры — оружие, экипировка, транспорт, новые режимы, миссии и локации, а также расширенные сюжетные линии и улучшения интерфейса. Кроме того, дополнительные задания, перепрохождение битв с боссами, рейтинговая таблица и гонки с другими игроками.

Death Stranding Director’s Cut выйдет 24 сентября только на PlayStation 5.

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