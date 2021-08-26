На Gamescom 2021 показали геймплей «режиссерской версии» Death Stranding
Японская студия Kojima Productions показала на церемонии открытия Gamescom 2021 геймплейный ролик «режиссерской версии» Death Stranding.
Подробностей о сюжетном контенте в ролике не раскрыли, показав только короткий фрагмент из катсцены, в которой главный герой Сэм Бриджес попадает в некую комнату, где обитают морские животные.
Был продемонстрирован дополнительный контент, который появится в расширенном издании игры — оружие, экипировка, транспорт, новые режимы, миссии и локации, а также расширенные сюжетные линии и улучшения интерфейса. Кроме того, дополнительные задания, перепрохождение битв с боссами, рейтинговая таблица и гонки с другими игроками.
Death Stranding Director’s Cut выйдет 24 сентября только на PlayStation 5.